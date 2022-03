Guide Michelin 2022 : pas de nouvelles étoiles dans le Rhône, déception pour le restaurant Paul-Bocuse

Malgré 41 restaurants nouvellement étoilés cette année, aucun établissement du Rhône n'a été distingué. Petite déception donc pour le Culina Hortus d'Adrien Zedda, pourtant désigné meilleur restaurant végétarien du monde en 2020.

On compte tout de même trois nouveaux restaurants nouvellement étoilés en Auvergne-Rhône-Alpes : Sylvestre Wahid à Courchevel, La Dame de Pic à Megève et la Maison Bonnet à Grane dans la Drôme.

Le Rhône n'enregistre pas non plus de nouveaux restaurants deux étoiles. Aucun ne figure parmi les six nouveaux établissements qui obtiennent deux macarons.

Enorme déception forcément pour les équipes du restaurant Paul-Bocuse de Collonges-au-Mont-d'Or qui ne retrouvent pas la 3e étoile perdue après le décès du chef.

Désillusion également pour les Trois Dômes, le restaurant du Sofitel Lyon qui perd son unique étoile. L'Auberge de l'Ile Barbe, qui n'a jamais rouvert depuis le dernier confinement, perd logiquement son macaron.

Les 20 restaurants actuellement étoilés dans le Rhône :

Deux étoiles : La Mère Brazier (Lyon), Neuvième Art (Lyon), Takao Takano (Lyon) et Paul Bocuse (Collonges)

Une étoile : Saisons (Ecully), La Sommelière (Lyon), Au 14 février (Lyon), Guy Lassausaie (Chasselay), Auberge du Cep (Fleurie), La Rotonde (La-Tour-de-Salvagny), Le Gourmet de Sèze (Lyon), Jérémy Galvan (Lyon), Les Loges (Lyon), Les Terrasses de Lyon (Lyon), Le Passe-Temps (Lyon), Prairial (Lyon), Les Apothicaires (Lyon), Têtedoie (Lyon), Rustique (Lyon) et le Miraflores (Lyon).