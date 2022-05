Lyon : la remise des plaques Michelin a eu lieu au Grand Hôtel Dieu ce mercredi

Les chefs étoilés nominés ont reçu ce mercredi matin leur plaque du Guide Michelin, guide gastronomique hôtelier et touristique. La cérémonie avait lieu au Grand Hôtel Dieu, dans le 2e arrondissement de Lyon. Les plaques ont été offertes par Métro, le premier fournisseur de la restauration indépendante.

Pour cette année, à côté des plaques étoilées classiques, des Bibs Gourmands ont récompensés 440 restaurants en plus des 628 restaurants étoilés. Ils sont décernés à des établissements qui proposent une cuisine de qualité mais à un prix plus abordable que les restaurants étoilés.

Matthieu Vianney (La Mère Brazier), Christophe Roure (Le Neuvième Art), Jérémy Galvan et Tsuyoshi Arai (Au 14 février) étaient, entre autres, récompensés.

Par ailleurs, le challenge Plaque en or a été reconduit : elles seront remises à la meilleure et à la plus originale photo d’équipe diffusée sur les réseaux sociaux

Mise en avant de la cuisine et des territoires

L’annonce des nouvelles étoiles avait déjà été faite à Cognac le 22 mars dernier. C’est, d’ailleurs, "la première fois dans l’histoire du Guide Michelin que le palmarès étoilé a été annoncé en province", explique Mathieu D’izarny-Gargas, le responsable des partenariats du Guide Michelin en France. Cette nouveauté s’explique par la volonté de mettre en lumières les territoires français.

D’après, Mathieu D’izarny-Gargas, l’objectif de cette cérémonie est "de créer un moment de convivialité, d’échange, de partage entre chefs et pour les chefs" grâce au partenariat entre le Guide Michelin et Métro, depuis 2016.

Cette remise des plaques met à l’honneur "la noblesse de l’ensemble des métiers de cuisine, de salle, de sommellerie, de pâtisserie » et souligne « l’excellence des maisons et des équipes" des étoilés, ajoute le représentant.

M.N.