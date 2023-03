Guide Michelin : statu quo à Lyon ou big-bang étoilé ?

Depuis Strasbourg en Alsace, la nouvelle édition du célèbre guide sera dévoilée. Avec elle, les restaurants étoilés. Et par ricochet, les établissements déclassés.

On sait déjà que Guy Savoy perd sa troisième étoile cette année. Après Paul Bocuse, Marc Veyrat ou encore Marc Haeberlin, le patron du guide Michelin Gwendal Poullennec semble parti dans une croisade personnelle contre l’establishment gastronomique français.

A Lyon, on a tendance à se diriger vers un statu quo. Depuis la dégradation du restaurant Paul-Bocuse de Collonges-au-mont-d’Or, le Rhône compte quatre établissements Deux Etoiles et aucun Trois Etoiles.

L’an dernier, aucune nouvelle Une Etoile n’avait été distribuée. En revanche, Les Trois Dômes et L’Auberge de l’Ile Barbe avaient perdu leur macaron. Pour le restaurant du Sofitel Lyon, cela avait été un coup de poignard. La direction avait alors fermé les cuisines pendant des semaines, le temps de repenser la carte et la stratégie à adopter. Suffisant pour convaincre le Bibendum de lui redonner son étoile en 2023 ?

Qui pourrait prétendre à Lyon à rejoindre le club très select des étoilés ? Le nom d'Adrien Zedda (Culina Hortus) revient fréquemment, surtout depuis qu'il a été élu meilleur restaurant végétarien du monde en 2020. Florent Poulard (Monsieur P) et Carla Kirsch (Alebrije) ont également très bonne presse entre Rhône et Saône. Et pourquoi pas un retour fracassant de l'Auberge de Clochemerle de Vaux-en-Beaujolais, déclassée en 2020 ?

La cérémonie de l'édition 2023 débutera ce lundi à 10h. Les résultats seront à retrouver sur LyonMag.

Les 20 restaurants actuellement étoilés dans le Rhône :

Deux étoiles : La Mère Brazier (Lyon), Neuvième Art (Lyon), Takao Takano (Lyon) et Paul Bocuse (Collonges)

Une étoile : Saisons (Ecully), La Sommelière (Lyon), Au 14 février (Lyon), Guy Lassausaie (Chasselay), Auberge du Cep (Fleurie), La Rotonde (La-Tour-de-Salvagny), Le Gourmet de Sèze (Lyon), Jérémy Galvan (Lyon), Les Loges (Lyon), Les Terrasses de Lyon (Lyon), Le Passe-Temps (Lyon), Prairial (Lyon), Les Apothicaires (Lyon), Têtedoie (Lyon), Rustique (Lyon) et le Miraflores (Lyon).