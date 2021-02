Guide Michelin : trois nouveaux étoilés dans le Rhône, statu quo pour Bocuse

La cérémonie du Guide Michelin 2021 avait lieu ce lundi midi à la Tour Eiffel à Paris, sans public bien évidemment en raison du contexte sanitaire. Du côté des récompenses, le Rhône compte trois nouveaux étoilés, dont deux situés à Lyon.

Après un déclassement en 2020 en raison de son déménagement, Carlos Camino a récupéré sa première étoile pour son restaurant le Miraflores dans le 6e arrondissement.

"J'avais déjà eu cette sensation il y a cinq ans. On est content d'avoir cette nouvelle étoile pour cet établissement. Je suis très heureux pour mon équipe qui est nouvelle dans ce restaurant. Maintenant on attend la deuxième étoile (rires). On fait tout pour l'avoir, c'est notre objectif dès l'année prochaine", nous a confié le chef péruvien après cette annonce.

Dans le 2e, le restaurant Le Rustique de Maxime Laurenson reçoit également sa première étoile Michelin. Ce dernier voit en cette étoile "une reconnaissance qui récompense le travail de son équipe" et de "la confiance qui réchauffre le coeur en ces temps difficiles".

Enfin, dans le Beaujolais, à Fleurie, l'Auberge du Cep a aussi été distinguée.

Le célèbre guide gastronomique a également décerné ses "étoiles vertes", qui récompensent et metttent en avant les restaurants engagés dans une approche durable de la gastronomie. Et parmi les lauréats cette année, le célèbre chef lyonnais Christian Têtedoie pour son restaurant Têtedoie installé dans le quartier de l'Antiquaille, sur les pentes de Fourvière.

En revanche, le restaurant de Paul Bocuse ne récupère pas sa troisième étoile qu'il avait perdu l'année dernière, malgré les efforts des équipes.