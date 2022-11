Christophe Marguin : "On ne sent pas les écologistes proches de nos métiers de bouche"

Ce vendredi, Christophe Marguin s'alliait à l'UMIH et au maire du 2e arrondissement de Lyon Pierre Oliver pour dénoncer la suppression à venir de places de stationnement, notamment en Presqu'île. Pour le chef, patron des Toques Blanches lyonnaises, "ça pose de gros problèmes pour les restaurateurs, hôteliers et tous les commerçants à qui ça enlève des places pour leurs clients".

"On aimerait garder les places de parking. Il faut que l'on se batte car la Presqu'île souffre, on a besoin que l'économie reparte", poursuit le conseiller métropolitain.

Les écologistes indiquent que des places de voitures seront remplacées par des emplacements pour le covoiturage, l'autopartage, la voiture électrique et bien sûr le vélo. Bientôt de nombreux clients cyclistes chez Christophe Marguin ? "Malheureusement je n'y crois pas. On n'a encore pas vu de clients qui arrivent chez nous en vélo".

Le monde de la restauration connaît une crise de l'emploi très importante. L'immigration est une partie de la solution pour le chef : "C'est important que des gens d'autres pays nous rejoignent. Mais il faut aussi remettre les gens au travail, car certains chefs d'entreprise sont obligés de fermer des services".

En froid avec les Verts, Christophe Marguin regrette le désintérêt de ces derniers pour ses projets : "Nous voulons avancer, pas faire des polémiques. On regrette qu'il ne se passe pas grand-chose à la mairie de Lyon. On ne les sent pas près de nos métiers de bouche. Quand on a fêté les 10 ans de nos bouchons lyonnais à la mairie, on était super content. Mais c'était à la seule condition de faire des plats végétariens lors du cocktail. (...) On n'a pas de contact, pas de discussion".

00:00 Suppression de places de stationnement

00:55 Arguments de la Métropole

01:58 Chiffres du tourisme

02:35 Tourisme durable

03:47 Bouclier énergétique

04:40 Nouveau syndicat

05:17 Employer des migrants

06:12 Assistanat

06:32 Crispations avec les Verts