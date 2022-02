Bientôt un "Clairefontaine de la gastronomie" près de Lyon !

Le dessein d’un "Clairefontaine de la gastronomie” avait été glissé par Laurent Wauquiez lors du Bocuse d’Or, et reprise par Emmanuel Macron au cours du SIRHA : un centre pour former les chefs aux concours gastronomiques les plus prestigieux.

C’est dans cette dynamique que le président de la Région Auvergne-Rhône Alpes, accompagné du Bocuse d’Or 2021 Davy Tissot, du Président du Campus de Groisy Arnaud Gobled et du Directeur général de l’Institut Paul-Bocuse Dominique Giraudier ont présenté ce jeudi le "Centre d’excellence Auvergne-Rhône-Alpes de la gastronomie et des métiers de bouche."

Dans le Château du Vivier, à l’Institut Paul-Bocuse à Ecully, Laurent Wauquiez a précisé le but d’un tel établissement : "Que la culture et le renom de l’excellence gastronomique française rayonnent à l’international". A l'image du Danemark, de la Norvège ou encore de la Suède, la France doit se doter d’une "pépinière de jeunes talents de la cuisine" comme le décrit le Dominique Giraudier. Les infrastructures d’hébergement, d’équipements de cuisine et d’événementiel serviront à former les prochains grands noms de la cuisine.

Une initiative qui prend tout son sens en terre de Monsieur Paul, des frères Troisgros ou encore de la Mère Brazier. Ce centre qui formerait autant la fine fleur française que les espoirs internationaux, dans des locaux qui devraient voir le jour sous 18 à 24 mois. Le quartier général resterait à l’Institut Paul-Bocuse d’Ecully, qui se dotera d’une extension pour un pôle gastronomie et pâtisserie, et pour ce qui est des traiteurs, des métiers de salle, de la boucherie et de la charcuterie, c’est le CFA de Groisy en Haute-Savoie qui les hébergera. Quid de la sommellerie lors de la conférence de presse, mais les participants étaient unanimes : "Il faut en discuter, mais ça sera à Lyon !".

Quant au choix de la localisation, Laurent Wauquiez est formel : "Nous sommes la Région de la gastronomie. Ce centre d’excellence doit être chez nous."

Le budget de ce projet est porté à 25 millions d’euros par la Région, qui espère également l’inscrire en plan Etat-Région comme l’avait énoncé Emmanuel Macron, ou encore de bénéficier d’aides européennes.

N.S.