Encore un nouveau tramway ? Un projet Ecully-Lyon à l'étude

En actant le fait qu'il ne ferait pas de métro, Bruno Bernard a tout misé sur le tramway.

Et alors que T9 (Villeurbanne-Vaulx-en-Velin) et T10 (Gerland-Saint-Fons-Vénissieux) doivent voir le jour d'ici la fin du mandat en 2026, et que T8 (Vaulx-en-Velin-Vénissieux) doit être lancé, le président écologiste du Sytral et de la Métropole de Lyon veut déjà annoncer le T11 !

Selon le Progrès, des études vont être réalisées pour cette potentielle ligne vers l'Ouest. En effet, le projet desservirait depuis Vaise le quartier de la Duchère ainsi que la commune d'Ecully.

Le T11 pourrait ainsi voir le jour en 2030.

Cela permettrait évidemment d'améliorer la desserte lacunaire des campus d'Ecully, mais aussi celle de la Duchère et ainsi ouvrir la voie à un déménagement de l'OL féminin à Balmont. Pour rappel, notre rédaction avait révélé que Michele Kang voulait s'installer dans le 9e arrondissement mais que l'absence de transports en commun conséquents pour les supporters l'avait refroidie.