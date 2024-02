Ecully : deux opposants rejoignent la majorité de Sébastien Michel

Par un communiqué, Sébastien Michel annonce le ralliement de Vincent Fridrici et Claude Lardy, qui siégeaient respectivement dans des groupes d'opposition en 2020.

Et les deux intéressés sont dithyrambiques au sujet de l'édile LR.

"Je suis en pleine adéquation avec la politique municipale de Sébastien Michel menée depuis bientôt 4 ans. C’est un Maire à l’écoute qui a une vraie vision pour notre territoire et qui sait prendre à bras le corps des sujets complexes avec sérieux et méthode", réagit ainsi Claude Lardy.

Tandis que Vincent Fridrici partage avec Sébastien Michel "la même ligne politique, ainsi que le sens du collectif et de l’ouverture. Les valeurs qu’il défend étant en tous points compatibles avec les miennes, j’ai souhaité me placer désormais à ses côtés. Je suis convaincu que cette approche moderne de la politique répond à l’attente des Éculloises et des Écullois".

Le premier intéressé se félicite de ce double ralliement car "à l’heure où la politique clive et divise plus qu’elle ne rassemble, ce contre-exemple est une belle leçon de démocratie locale et de dialogue".