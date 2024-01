Métropole de Lyon : découvrez les nouveaux Quartiers prioritaires de la politique de la ville

Et il actualise la liste des Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) dans le Rhône et la Métropole de Lyon.

Le territoire en comptait 43, il en a désormais 48. Si les QPV de Neuville-sur-Saône et de Tarare ont quitté le dispositif en 2024, d'autres font leur apparition.

Ainsi, Les Sources - Le Pérollier à Ecully, La Saulaie, La Roule-Cadière à La Mulatière et Le Péronnet à Vernaison sont devenus des Quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Au total, 186 400 Rhodaniens et Grands Lyonnais vivent désormais dans un QPV, soit 21 400 habitants de plus.

Dans un communiqué, la préfète du Rhône Fabienne Buccio salue "un travail très étroit de concertation avec les élus locaux tout au long de l’année 2023. Le dispositif de la politique de ville permet de mettre en oeuvre des politiques publiques visant à restaurer l’égalité républicaine dans les quartiers les plus précaires et à améliorer les conditions de vie de leurs habitants".

Pour le maire d'Ecully, Sébastien Michel, le fait que Les Sources-Le Pérollier intègre le dispositif est une bonne nouvelle. "Si cela prouve malheureusement que nombre d'indicateurs socio-économiques ne s'améliorent pas, c'est aussi l'opportunité de pouvoir engager avec l'Etat et un certain nombre de partenaires des actions fortes sur le quartier en termes d'éducation, de soutien à la parentalité et de sécurité", s'est félicité l'édile LR sur ses réseaux sociaux.

Un QPV est un territoire où les efforts des collectivités et des services de l'Etat sont dirigés en priorité pour compenser les écarts de niveau de vie avec le reste de la commune. Il s'agit généralement de quartiers où les revenus des habitants sont parmi les plus faibles du département, voire de France.