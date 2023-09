"Ségrégation raciale à l’école" : le maire d’Ecully porte plainte contre un élu écologiste de Lyon

Ce vendredi matin, le maire d’Ecully Sébastien Michel a annoncé avoir porté plainte contre l’adjoint au maire du 9e arrondissement de la capitale des Gaules en charge des mobilités et de l’occupation du domaine public, Quentin Carpentier.



C’est un tweet daté du 28 août qui a mis le feu aux poudres, alors que l’édile d’Ecully réagissait à ce qu’affirmait Thomas Dossus, sénateur du Rhône, pour qui l’interdiction du port de l’abaya dans les écoles était "une diversion grossière" du gouvernement face à d’autres sujets qu’il jugeait prioritaire.

"Il fut un temps où la gauche défendait la laïcité. Elle était républicaine et humaniste. Elle aurait sans doute distingué une robe longue d’un vêtement religieux. Par ignorance ou par calcul, elle est aujourd’hui complice d’une forme de séparatisme. Que de chemin parcouru…", publiait donc Sébastien Michel sur X (anciennement Twitter). Rapidement, l’élu écologiste du 9e arrondissement Quentin Carpentier avait affirmé que "le Maire d’Écully défend donc la mise en œuvre de la ségrégation raciale à l’école".

Furieux, le maire d’Ecully annonce donc avoir déposé "une plainte en diffamation avec constitution de partie civile". Dans un communiqué diffusé ce vendredi, il explique ce choix : "la contradiction fait partie inhérente du débat public, elle en l’essence même, comme l’est la liberté d’expression. En prétendant que je défends la mise en œuvre de la ségrégation raciale à l’école, un élu que je ne connais pas et réciproquement, porte un jugement mensonger et insultant qui dépasse largement le cadre de la libre critique". Une enquête devrait donc être ouverte.

Pour rappel, Quentin Carpentier avait déjà été épinglé pour des messages douteux sur ce même réseau social, en mars 2022. Alors que sa mairie d’arrondissement avait été fortement dégradée, et dont les drapeaux français, lyonnais et européens avaient été brûlés, l’élu avait assuré qu’il s’agissait "d’un non-événement". Il avait même poursuivi en expliquant que : "La violence symbolique est nécessaire et légitime si elle est bien dirigée. La violence tout court peut être nécessaire et légitime si elle est bien dirigée".