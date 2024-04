Ce que nous enseigne la réussite de Pierre Sage

Elles nous disent d’abord combien la nuance a des vertus. Le monde du football est, disons-le, avant-gardiste d'une forme d’hystérisation permanente où l’on brûle ce que l’on encensait quelques jours (heures ?) auparavant, et où les jugements définitifs à l’égard des uns ou des autres font fi de la moindre objectivité, comme l’illustre par exemple le récent débat autour de la contre-performance de Kylian Mbappé face au FC Barcelone la semaine dernière.

Lorsque l’on écoute Pierre Sage, il est frappant de constater la nuance dont il sait faire preuve, parvenant, comme le disait si bien Jacques Chirac, à "mépriser les hauts et repriser les bas". Pas plus tard qu’hier soir, au terme d’un match d’anthologie remporté 4 à 3 par l’OL face à Brest, et quelques minutes à peine après le coup de sifflet final, Pierre Sage indiquait ainsi combien son équipe n’avait pas suffisamment maîtrisé tactiquement la rencontre, pointant les pistes de progrès à accomplir pour les prochains matches, là où tant d’autres se seraient "enflammés" après une telle victoire. La nuance donc.

L’humilité ensuite. Depuis le mois de décembre, où il a repris une équipe en perdition, Pierre SAGE a martelé combien seul le travail permettrait de redresser la barre. Discours assez convenu en ces circonstances. Mais là où il a marqué les esprits, notamment ceux de ses joueurs manifestement, c’est dans sa capacité à faire preuve d’humilité au quotidien. Qu’il s’agisse de ses prises de paroles, de son attitude après les matches, en cas de victoire comme de défaite, ou même de tenue vestimentaire (ah son fameux combo survet’ gants doudoune), tout chez cet homme respire l’humilité, là où l’époque pousse en permanence à l’égoïsme au sens littéral du terme.

Une humilité visiblement contagieuse si l’on regarde l’attitude des joueurs qui ont retrouvé cette capacité à faire les efforts ensemble, et les uns pour les autres, là où le début de saison était marqué par les excès d’individualisme de la plupart d’entre eux. Même certaines individualités réputées pour leur égoïsme balle au pied exacerbé semblent contaminées et multiplient les courses et les choix collectifs, c’est dire…

La maîtrise de ses émotions enfin. C’est pour moi la clé de la réussite pour tout manager ou responsable, que ce soit dans le monde du travail, le sport, et même de la politique. Celui qui gagne, à la fin, c’est bien souvent celui qui sait rester maître de ses émotions. En la matière, force est de constater que le coach Sage véhicule une sérénité là encore contagieuse.

Là où tant d’entraîneurs s’agitent au bord du terrain, en multipliant les mimiques et les colères, notre meneur de gones reste bien souvent d’un calme olympien, et transmet ainsi à ses joueurs une tranquillité qui contribue aussi sans doute à faire la différence dans les moments "chauds". Ce calme, cette maîtrise de soi, jouent à mon sens un rôle prépondérant dans la performance, là encore dans une époque où tout nous pousse à sur-réagir, de manière épidermique et souvent excessive.

Alors, bien sûr, Pierre Sage cultive d’autres atouts, et notamment une maîtrise tactique largement éprouvée.

Et pour autant, rien ne dit que cela va durer.

La beauté de sport en général, et du football en particulier, réside aussi dans sa glorieuse incertitude. Et peut-être que d’ici quelques semaines, quelques mois, Pierre Sage verra son crédit s’effriter et suscitera les critiques. Mais d’ici là, savourons et gardons en tête ces différents enseignements qui sont au fond tellement lyonnais.

Sébastien Michel

Maire d’Écully