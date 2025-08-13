Villeurbanne : il se jette à l'eau pour sauver son chien, un homme se noie

Peu après 16h, l'animal s'est jeté dans le Rhône mais, emporté par le courant, il ne parvenait pas à regagner la berge.

Son propriétaire s'est alors à son tour précipité dans l'eau pour tenter de le sauver. Mais il s'est noyé sous les yeux de promeneurs.

Ces derniers ont prévenu les secours qui, au terme de deux heures de recherches, ont finalement découvert le corps de la victime, qu'ils n'ont pas pu réanimer.

La baignade interdite à la Feyssine fait régulièrement des morts. Les autorités alertent sur la dangerosité de cette portion, où le fleuve a un débit très fort qui peut surprendre, y compris de bons nageurs.