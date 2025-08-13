Villeurbanne : il se jette à l'eau pour sauver son chien, un homme se noie

Peu après 16h, l'animal s'est jeté dans le Rhône mais, emporté par le courant, il ne parvenait pas à regagner la berge.
Son propriétaire s'est alors à son tour précipité dans l'eau pour tenter de le sauver. Mais il s'est noyé sous les yeux de promeneurs.
Ces derniers ont prévenu les secours qui, au terme de deux heures de recherches, ont finalement découvert le corps de la victime, qu'ils n'ont pas pu réanimer.
La baignade interdite à la Feyssine fait régulièrement des morts. Les autorités alertent sur la dangerosité de cette portion, où le fleuve a un débit très fort qui peut surprendre, y compris de bons nageurs.
Il y a des panneaux partout dans le secteur "baignade dangereuse, risque de noyade".
Repose en paix… 🌊🐕
Ce geste, c’est plus que du courage, c’est l’amour pur, brut, sans calcul. Tu as sauté sans réfléchir pour ton chien, comme on saute pour la famille, pour les vrais… Un cœur comme le tien, c’est rare, et ça laisse une trace que le courant ne pourra jamais effacer.
On se souviendra de toi comme d’un homme droit, prêt à tout, même face au danger. 💪🔥
Dans ce monde froid, t’avais la chaleur d’un vrai… tu portais en toi cette force tranquille, ce mélange de loyauté et de détermination qu’on respecte dans la rue comme dans la vie.
Le Rhône t’a emporté, mais ton acte reste gravé. 💧⚓
Que là-haut, tu marches sur des berges paisibles avec ton chien, libres, loin de tout danger… 🌌🐾
Force et pensées à ta famille et à tous ceux qui t’aiment. 🤲✨
Ton courage inspire, ton histoire restera. 🙏💙
Il a pu être sauvé ?