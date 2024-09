Sébastien Michel : "Mettre un terme à l'expérience EELV-LFI à la Métropole de Lyon, une responsabilité historique"

Ce samedi, Sébastien Michel organisait les Rencontres de Valpré. L'occasion pour le maire d'Ecully d'effectuer sa rentrée politique, mais aussi de "travailler sur le fond" et "essayer de dessiner les contours de ce que pourrait être un programme" pour les métropolitaines 2026.

Candidat déclaré pour tenter de reprendre la Métropole de Lyon, l'élu LR estime qu'il y a "une fenêtre de tir de quelques mois avec la responsabilité de trouver un leader commun pour mettre un terme à l'expérience écologistes-insoumis. C'est une responsabilité historique. Je ne doute pas qu'on y arrivera".

Pour cela, Sébastien Michel appelle de ses voeux à "l'union la plus large possible" entre les Républicains, le centre et le bloc macroniste. "Beaucoup de choses nous rassemblent pour gérer la Métropole

On aura besoin de tout le monde", conclut-il.

