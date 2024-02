Sébastien Michel : "Je lance un appel à la raison au président de la Métropole de Lyon"

Et si la grogne des maires de droite reprenait de plus belle dans l'agglomération lyonnaise ? Après une période d'apaisement, les relations se tendent à nouveau avec les écologistes.

Sébastien Michel évoque une "Métropole de plus en plus autoritaire, qui fracture, divise et oppose. (...) C'est dangereux car on rompt avec l'histoire du modèle lyonnais".

"Il faut retrouver la culture du compromis qui nous a fait défaut ces dernières années. Je lance un appel à la raison au président de la Métropole et à l'ensemble de ses équipes pour être capables de travailler au service du territoire et de ses habitants", poursuit le maire LR d'Ecully.

Et de citer l'exemple du possible projet de tramway jusqu'à Ecully, qui passerait par la Duchère. Bruno Bernard lui aurait proposé, en échange de la construction de plusieurs milliers de nouveaux logements à Ecully. "Je veux bien construire des logements mais on a aussi besoin d'activités économiques, commerciales, des espaces culturels et de loisirs...", tempère Sébastien Michel.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Semaine de 4 jours

01:32 Maires vs. Métropole

03:06 Logements

05:09 Quartier des Sources

06:37 Crise immobilière

07:18 Républicains du Rhône