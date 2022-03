"Un non-évènement", "obligé de condamner" : des élus du 9e arrondissement de Lyon gênés après la destruction des drapeaux

Fallait-il dénoncer fortement la destruction par le feu des drapeaux français, lyonnais et européen de la mairie du 9e arrondissement et se mettre l’ultragauche à dos ? Ou bien s’exposer à la colère du préfet en cas de silence ?

La plupart, à commencer par le maire Grégory Doucet, ont préféré ouvrir le robinet d’eau tiède afin de ne froisser personne, mais au final frustrer tout le monde.

La réaction du compte officiel de la mairie du 9e arrondissement, qui évoquait la "bienveillance" des détracteurs de Bayer "que les élus du 9e soutiennent" a été reprise de volée par Pierre Oliver, patron de la droite lyonnaise et maire du 2e : "La Maire du 9e doit s’excuser d’avoir confondu le Twitter d’EELV Lyon et celui de la Ville de Lyon. Il n’y a aucune bienveillance de ce groupe radical qui casse tout sur son passage".

Clairement, certains membres de la majorité ont mal vécu d'être attaqués par ceux qui défilaient à leurs côtés. Et s'emmêlent les pinceaux dans des explications ambiguës. Antoine Jobert, adjoint au maire du 9e chargé de la Sécurité, était d'ailleurs présent à la manifestation.

"Oui en tant qu'adjoint du 9 je me sens obligé de condamner ces actes. Cela fait partie de ma fonction. La question est qui détruit les efforts des manifestants, dont je faisais partie ? Qui pense que voler et brûler les drapeaux d'une mairie permet de lutter contre Bayer ?", écrivait-il sur les réseaux sociaux, en réponse à un internaute qui accusait les écologistes de se sentir "obligés de mettre un petit mot pour dénoncer ça" et de "se faire imposer un agenda politique par des fachos".

Quentin Carpentier, également adjoint de la maire du 9e, a estimé que "si on relativise, c'est un non événement. Mais l'émotion c'est irrationnel et on doit en tenir compte". Et de poursuivre : "La violence symbolique est nécessaire et légitime si elle est bien dirigée. La violence tout court peut être nécessaire et légitime si elle est bien dirigée. Mais là, c'est une violence symbolique qui tape complètement à côté de la cible et dont l'effet médiatique est négatif".

