Mairie du 4e arrondissement de Lyon attaquée au mortier d'artifice : "climat tendu" et "frustration légitime" selon le maire EELV

Des dizaines de membres de l'ultragauche s'étaient introduits dans le bâtiment pour dénoncer les résultats du scrutin.

Ce dimanche, les manifestants remettaient ça pour montrer à Emmanuel Macron leur défiance. Et c'est sur le haut des Pentes de la Croix-Rousse qu'ils se sont rendus, pour tirer au mortier d'artifice sur la mairie du 4e arrondissement.

Si aucun blessé grave n'est à déplorer (certains policiers postés devant le bâtiment se sont plaints d'acouphènes), l'action est forte. Et la réaction du maire EELV du 4e arrondissement Rémi Zinck, a été froidement accueillie sur les réseaux sociaux.

L'élu a d'abord évoqué "la frustration légitime de cette élection présidentielle" en enjoignant les mécontents à voter dans les urnes plutôt que de viser sa mairie.

Avant de parler de "climat tendu à la Croix-Rousse" alors que de nombreuses dégradations étaient commises par les antifas.

"Merci encore aux bénévoles des bureaux de votes : présidents, assesseurs, scrutateurs, aux agents de la ville de Lyon qui ont assuré leur mission de service public malgré un climat tendu à la Croix-Rousse hier au soir. Merci à la police municipale qui les a protégés", concluait-il sur Twitter.

Les élus écologistes lyonnais ont décidemment du mal à condamner fermement les individus qui s'attaquent aux symboles municipaux représentant la République et la démocratie. On se souvient que début mars, lors de la manifestation contre Bayer-Monsanto, des personnes avaient arraché les drapeaux de la mairie du 9e arrondissement pour les brûler.

L'adjoint à la Sécurité Antoine Jobert s'était senti "obligé de condamner" ces actes, tandis que Quentin Carpentier, également adjoint à la maire du 9e, évoquait "un non-évènement", précisant que "la violence symbolique est nécessaire et légitime si elle est bien dirigée. La violence tout court peut être nécessaire et légitime si elle est bien dirigée. Mais là, c'est une violence symbolique qui tape complètement à côté de la cible et dont l'effet médiatique est négatif".

#Lyon4 C'est dans les urnes et pas contre un bâtiment public et ses agents encore au travail, que devra se traduire la frustration légitime de cette élection présidentielle.

Merci aux agents des différents services de la ville pour leur calme et leur professionnalisme. https://t.co/wBcDYGTcEl — rémi zinck (@RemiZinck) April 24, 2022

#Lyon4 Merci encore aux bénévoles des bureaux de votes : présidents, assesseurs, scrutateurs, aux agents de la ville de Lyon qui ont assuré leur mission de service public malgré un climat tendu à la Croix-Rousse hier au soir. Merci à la police municipale qui les a protégé. — rémi zinck (@RemiZinck) April 25, 2022