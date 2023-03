Raphaël Arnault : "Le gouvernement a allumé un incendie avec le 49.3, ce n'est pas à nous de l'éteindre"

Depuis le recours au 49.3 jeudi dernier, de nombreuses dégradations ont été commises à Lyon lors de manifestations sauvages. Avec, en point d'orgue, un incendie dans l'entrée de la mairie du 4e arrondissement.

"On est rentré dans un rapport de force, c'est le gouvernement Macron qui l'a cherché", déclare Raphaël Arnault. Pour le porte-parole de la Jeune Garde, "personne n'est heureux de voir des poubelles en feu à Paris ou la mairie du 4e arrondissement de Lyon saccagée. Mais à qui la responsabilité ? (...) La baisse du niveau de violence ne viendra que de la part du gouvernement. Ils ont allumé un incendie avec le 49.3, ce n'est pas à nous de l'éteindre".

Raphaël Arnault est également revenu sur la présence de l'ultradroite à Lyon qui constitue "une vraie menace. Avec un degré de violence toujours plus élevé".

Enfin, il a appelé son camp à empêcher la venue d'Eric Zemmour samedi à Villeurbanne pour une séance de dédicace de son livre. "On veut montrer qu'il y a un danger physique pour les gens, et que ça ne viendra pas de notre part. L'extrême-droite viendra à Villeurbanne et ça sera sûrement pour commettre des agressions. (...) C'est une histoire de dignité de rappeler à Eric Zemmour que Villeurbanne, ce n'est pas le Parc Astérix ! C'est une ville avec une forte histoire ouvrière et multiculturelle", conclut le leader antifasciste.

00:00 Dégradations lors des manifestations

02:40 Saccages des mairies

04:45 Ultradroite à Lyon

10:02 Intimidation devant son domicile

11:39 Venue d'Eric Zemmour à Villeurbanne