Manif et forums : un week-end antifasciste s'ouvre à Lyon

Car outre l'actualité chargée du côté de l'importation du conflit israélo-palestinien, la dissolution de la GALE a été officialisée ce jeudi.

C'est donc avec un allié en moins que le week-end antifasciste démarre. Ce samedi, à l'appel national de nombreux collectifs comme Alternatiba ou la Jeune Garde, de syndicats et même de partis politiques comme le NPA et la France inoumise, une manifestation "contre l'extrême-droite et ses violences" se tiendra dans les rues de la capitale des Gaules.

Le rendez-vous est fixé à 15h sur la place Bellecour.

Des députés LFI venus de toute la France sont attendus, tandis que des personnalités comme Olivier Besancenot, Usul ou encore le rappeur Médine ont signé l'appel à manifester à Lyon.

Et dimanche, ce sont des forums sociaux antifascistes qui se tiendront de 10h à 19h au CCVA Villeurbanne, avec des débats et conférences programmés et une entrée gratuite.

En ouverture, Dominique Sopo, président de SOS Racisme, lancera les hostilités avec "Racisme, antisémitisme et haine de l'autre, aux fondements des idéologies d'extrême-droite".

Le débat de clôture sera animé par une journaliste de Rue89Lyon avec Edwy Plenel (Mediapart), Raphaël Arnault (Jeune Garde) et Saphia Aït Ouarabi (SOS Racisme) sur le thème "Comment faire reculer l'extrême-droite et ses idées?".