Visite de Gérald Darmanin à Lyon : l’ultragauche appelle au rassemblement

Pour le moment, on ne connait pas précisément le programme du ministre de l'Intérieur qui avait promis de revenir après le lynchage de trois policiers à la Guillotière, en juillet. Gérald Darmanin avait alors assuré qu’il comptait "refaire le point avec habitants et commerçants", et proposait au maire de Lyon Grégory Doucet de participer à l’échange.

Mais pour l’ultra-gauche lyonnaise, cette visite a pour but de "soutenir la police contre la population et promouvoir sa politique raciste". Les anti système veulent donc mener une "occupation festive et massive" de la Guillotière dès 10h ce lundi. Déjà, un slogan, décliné en arabe et en chinois, a été publié sur les réseaux sociaux des extrémistes : "Darmanin casse toi".

Reste à savoir si le premier flic de France passera par le 7e arrondissement de Lyon. Ce qui impliquerait une forte mobilisation de policiers dans le secteur de la place Gabriel-Péri, comme pour la venue de Jean-Marc Morandini il y a quelques mois pour une émission de télé en direct.