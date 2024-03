Lyon : au cœur du marché du ramadan près de la Guillotière

Jour 5 du marché du ramadan place Bahadourian, dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Depuis ce lundi, jusqu’à la fin du mois du jeûne prévu le 9 avril prochain, ce mélange de saveurs d’Orient à ciel ouvert réunit ses exposants de midi à 19h. La mise en pause des travaux de voirie dans le quartier avait donné lieu ces derniers jours à une passe d’armes entre Marion Maréchal et Grégory Doucet. La candidate Reconquête! aux Européennes avait vivement critiqué ce choix, qualifiant le maire de Lyon de "kiwi" : "vert écolo à l’extérieur et vert islamiste à l’intérieur".

Mais au marché, ce vendredi, on semble à mille lieux de la polémique, y compris chez les organisateurs. Pour l’association OQP (Objectif Quartier Péri), en charge de l’organisation depuis sa création en 1995, ce lieu est avant tout un point de convergence : "Ça permet aux gens de se revoir, en dehors des mariages et des décès. C’est un lieu de vie, qui dynamise le quartier. Avec ce que récolte l’association, on finance des projets et des sorties pour ceux qui n’en ont pas les moyens", détaille Karim, membre d’OQP.

Un mélange de saveurs à ciel ouvert

C’est au détour d’une discussion entre deux stands de pâtisseries que Karim se dirige vers le sien : "J’ai ramené du miel d’Algérie, produit sans aucun pesticide", dont les pots sont aromatisés à différentes saveurs : roquette, eucalyptus ou encore jujubier. Le marché voit cohabiter de nombreux stands réunissant les cuisines du Maghreb et d’ailleurs. Cornes de gazelle, kesras, baklawas… Les douceurs et autres produits sont vendus à la criée à une clientèle autant pratiquante que non-musulmane.

Une multitude de saveurs s’entremêle, dans un endroit où les yeux sont autant sollicités que les papilles. Les stands de légumes, d’herbes et d’épices attirent également : "Tout est basé sur les épices, on en met de partout", confie un exposant devant ses caisses remplies de cannelle, de persil, d’ail et de cumin. "C’est comme au bled !", assure une vendeuse âgée n’hésitant pas à faire goûter ses pâtisseries au premier curieux qui s’y intéresse.

Des avis contrastés sur la fréquentation du marché

Malgré le contexte persistant d’inflation, certains commerçants essaient de garder leurs prix accessibles à tous pour maintenir l’affluence : "Y a du monde, on essaie de garder les mêmes prix que l’année dernière", explique Houari, entre deux fumées occasionnées par la cuisson de ses grillades de poulet.

Le discours diffère chez Nadia, reposable du "fournil du marché" : "On sent qu’il y a moins de monde quand même. La concurrence du marché de Vaulx-en-Velin est plus forte, puis récemment des places de stationnement ont été supprimées à proximité. Ça nous met en porte-à-faux, c’est dommage", explique celle qui cuisine des crêpes algériennes appelées mhajeb.

"Les gens n’ont pas le même pouvoir d’achat. Il y en a beaucoup plus qui négocient", poursuit un vendeur de dattes, fruit utilisé pour rompre le jeûne. Les exposants du marché place Bahadourian peuvent néanmoins se rassurer, le premier week-end du ramadan arrive, s’agissant chaque année de la période la plus propice à la vente.

