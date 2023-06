Risque d’intoxication : deux commerces de la Guillotière fermés à Lyon

La Direction départementale de la protection des populations (DDPP) a eu le même constat dans ses rapports concernant deux commerces de la rue Paul Bert dans le 3e arrondissement de Lyon. Ces épiceries font donc l’objet de fermetures administratives décidées par arrêtés préfectoraux.

Selon le Progrès, le premier contrôle réalisé mercredi s’est déroulé dans l’épicerie du 42 rue Paul Bert, et la DDPP a relevé "un défaut de nettoyage et d’entretien de l’espace de vente", de la réserve et des WC. Sans oublier donc les crottes de souris en nombre.

Le lendemain, les inspecteurs contrôlaient la Corbeille au 18 rue Paul Bert. Outre les déjections de rongeurs, ils constataient le même "défaut de nettoyage et d’entretien".

La DDPP estimait que ces deux situations menaçaient "la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations et des risques d’intoxication qui en résultent".

L’épicerie et la Corbeille ne pourront rouvrir leurs portes dans le quartier de la Guillotière tant que la DDPP ne se sera pas déplacée à nouveau pour constater que la situation a été réglée.