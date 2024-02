Lyon : la police investit la Guillotière pour une "opération place nette"

La préfecture du Rhône a annoncé le début d’une opération "place nette", avec comme objectif de lutter contre l’insécurité dans le secteur, et plus particulièrement sur la place Mazagran. Une zone où les riverains se plaignent régulièrement de nuisances, causées selon eux par des dealers installés à quelques mètres des jeux pour enfants.

Pour mener des contrôles, la CRS 83 a été réquisitionnée pour l’occasion. Une unité inaugurée en novembre 2023 à Chassieu et spécialisée dans la lutte contre les trafics de drogues et les violences urbaines, sur le modèle des CRS 8 plus connues du grand public.

Ainsi, les policiers mobilisés aux côtés de la préfète déléguée à la Défense et la sécurité du Rhône Juliette Bossart-Trignat ont réalisé "plusieurs interpellations" ainsi que des "saisies" a indiqué la préfecture sans donner les détails pour le moment. Des précisions sont attendues dans les prochaines heures.

Les services de l’Etat indiquent enfin que "l’opération va se poursuivre dans les prochains jours".

Pour rappel, une "opération place nette" avait déjà été menée fin novembre dans le quartier du Tonkin de Villeurbanne, après une série de fusillades, avec à la clé environ 50 interpellations en une semaine et un réseau de trafic de stupéfiants démantelé.