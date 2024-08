Lyon : plus de 3 000 gélules d’un médicament psychotrope découvertes à la Guillotière

Dimanche, deux trentenaires ont été trouvés porteurs de plus de 1 500 gélules de prégabaline, après un contrôle effectué par la police nationale dans le quartier de la Guillotière, selon Le Progrès. Le sac rempli de cachets a tenté d’être dissimulé sans derrière une poubelle par le premier, quand le second a ensuite été contrôlé avec 2 535 euros en liquide sur lui, somme dont il ne pouvait pas justifier la provenance.

Destinés à la vente à la sauvette, et non à l’usage purement thérapeutique, ces gélules antiépileptiques ne faisaient l’objet d’aucune ordonnance. Après la perquisition de la voiture du plus jeune individu, âgé de 32 ans, 1 544 autres médicaments de ce type ont été découvertes à l’intérieur, ainsi qu’un passeport volé. L’autre individu, âgé de 34 ans, faisait l’objet d’une OQTF.

Emmenés en garde à vue, aucun des deux suspects n’a reconnu les faits. Ils ont été présentés mardi au parquet de Lyon, en vue d’une comparution immédiate, pour détention illicite de médicaments psychotropes.