La Guillotière se régale avec le retour du "Festival des cuisines du monde" ce dimanche

Après le succès de la première édition, le Festival des cuisines du monde réinvestit le quartier de la Guillotière entre 11h et 17h.

À l’origine de ces festivités se trouvent plusieurs acteurs dont l’association Ré(a)dorons Guillotière et les conseils de quartier. Ensemble, ils ont voulu créer un événement valorisant "ce quartier multiculturel et vivant, à travers les richesses et la diversité des cuisines".

Pour l’occasion, le cours Gambetta sera entièrement piétonnisé, ce qui permettra l’installation de grandes tablées conviviales pour manger en famille, entre amis ou entre inconnus. Au programme de la cuisine péruvienne, vietnamienne, italienne ou encore guinéenne pour satisfaire toutes les papilles.

Chaque stand proposera des formules à 14 euros pour les adultes, et 10 euros pour les enfants. Les visiteurs auront aussi la possibilité d’acheter des tickets suspendus. Le principe est simple, vous avez la possibilité d’acheter plus de tickets que nécessaire afin que ceux-ci soient mis à disposition de personnes qui n’ont pas les moyens de participer.

Les Lyonnais qui n’ont pas très faim pourront tout de même profiter de l’événement puisque l’entrée est gratuite.