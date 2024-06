Immigration : un rassemblement contre "l’Europe forteresse" ce samedi à Lyon

Le collectif Lyon Anticra se mobilise contre "l’Europe forteresse". Le rassemblement a pour but de dénoncer "les politiques européennes de gestion de la migration, l’enfermement, les frontières, les politiques néocoloniales, le racisme systémique".

Principalement en ligne de mire, l’agence européenne FRONTEX qui "rend inaccessible l’accès à l’Europe pour celleux qui n’auraient pas les bons papiers". Connue sous cet acronyme, l’agence Frontex réunit des garde-frontières et des garde-côtes qui sont chargés de contrôler et gérer les frontières extérieures de l’espace Schengen.

Lyon Anticra dénonce également, comme son nom l’indique, le système des Centres de Rétention Administrative (CRA).

"Cette politique raciste ne sera pas applicable sans plus de moyens pour enfermer et remplir les objectifs répressifs de l’État", indique les organisateurs.

Ils pointent notamment du doigt la loi Darmanin votée en 2024 et portant le même que son instigateur, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Selon le collectif, cette dernière "va intensifier la répression contre les personnes immigrées, sans papiers en facilitant les arrestations, l’enfermement et les expulsions". Cette loi répondrait à la politique des états européens qui "votent des lois répressives et néocoloniales pour rendre la vie impossible aux personnes exilées".