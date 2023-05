Véronique Dubois-Bertrand : "Maintenant que la Guillotière est apaisée, il faut passer à autre chose"

Maire du 3e arrondissement, Véronique Dubois-Bertrand a évidemment un oeil sur la Part-Dieu, quartier emblématique de Lyon où la vision de Gérard Collomb a été écartée au profit de celles des Verts : moins de tertiaire, moins d'immeubles, moins de tours mais pas davantage de logements. L'édile veut "rendre ce quartier vivable et habitable pour les années à venir. On a doublé les espaces publics et la marchabilité, triplé les plantations d'arbres. On voulait un coeur vert, un poumon".

Egalement investie sur la Guillotière, qu'elle partage avec la maire du 7e arrondissement, elle estime que "la présence policière a été un facteur important pour l'apaisement du quartier. Maintenant qu'il est apaisé, il faut passer à autre chose. On le fait petit à petit en le réinvestissant dans des actions populaires et conviviales". Avec par exemple le récent festival des cuisines du monde : "Il y aura un avant et un après".

Comme la mairie du 4e arrondissement, celle du 3e a été attaquée lors d'une manifestation le 8 mai dernier, en marge de la vue d'Emmanuel Macron à Lyon. Et comme Rémi Zinck, Véronique Dubois-Bertrand tient un discours ambigu : "Ce sont clairement des casseurs, des jeunes venus pour casser. C'est un raccourci de dire que c'est l'extrême-gauche. (...) Effectivement l'extrême gauche appelle à faire table rase pour reconstruire. Mais ces jeunes sont là pour casser, pas pour des convictions politiques. Faire l'amalgame entre casseurs et black blocs, qui sont plutôt des gens d'extrême-gauche qui militent par la violence, ça me dérange".

