Qualifié de "vert islamiste" par Marion Maréchal, Grégory Doucet répond

Et Marion Maréchal, tête de liste Reconquête! pour les élections européennes l'a même taclé lors d'un meeting dimanche au Dôme de Paris, invoquant Jean-Marie Le Pen : "Mon grand-père avait l'habitude de qualifier les Verts de pastèques : verts à l'extérieur et rouge coco à l'intérieur. Moi je propose de passer au kiwi : vert écolo à l'extérieur et vert islamiste à l'intérieur".

Nous sommes là pour porter la voix de la résistance et de la reconquête, en France et en Europe. #VotezMarion pic.twitter.com/6jstUKFJTr — Marion Maréchal (@MarionMarechal) March 10, 2024

Une sortie que le maire de Lyon n'a pas vraiment appréciée : "C'est une décision tout ce qui a de plus pragmatique. Et qui répond à une demande de tous les commerçants. Le marché du Ramadan contribue à la vitalité d'un quartier et permet d'animer la ville. Quand j'entends Marion Maréchal haranguer une foule à la simple évocation de mon nom, je me dis qu'elle est sans doute bien pire que son grand-père", indique Grégory Doucet à LyonMag.

Pour l'édile écologiste, Marion Maréchal "est parvenue à conjuguer racisme et irresponsabilité en une évocation du quartier de la Guillotière".

Pour rappel, les commerçants de la rue Paul-Bert avaient demandé et obtenu que cessent les travaux de réaménagement débutés. Il s'agit aussi de précautions de sécurité pour les ouvriers et les piétons. Les travaux de la rue Paul-Bert reprendront en avril, une fois le ramadan terminé, tandis que les travaux de réaménagement dans le reste de la Guillotière restent actifs.