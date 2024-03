Halles Paul-Bocuse fermées par la préfecture ? Grégory Doucet évoque une "volonté de nuire" au patrimoine de Lyon

La raison ? La Ville de Lyon, propriétaire des lieux, n'avait pas avancé d'un iota sur les questions de sécurité depuis l'avis négatif d'une commission en juin 2023.

Pour Grégory Doucet, clairement pointé du doigt par les services de l'Etat, la situation n'est pas tolérable. Et résulterait selon lui d'une guerre d'egos avec la préfecture : "L'absence de volonté d'échange de l'Etat avec la Ville de Lyon doit cesser. L'attachement historique des Lyonnaises et Lyonnais à ce lieu, vitrine de notre art de vivre nécessite un travail professionnel et rigoureux entre nos institutions. Dans notre ville, personne ne comprendrait cette volonté de nuire au patrimoine de chacune et chacun. Je rappelle tout notre affection à l'ensemble des commerçants des Halles Paul Bocuse", réagit le maire écologiste.

Grégory Doucet rappelle avoir missionné dès l'été dernier un bureau de contrôle censé "établir un diagnostic précis" des conditions de sécurité des Halles Paul-Bocuse. "Parce que nous ne transigeons pas avec la sécurité des usagers et des commerçants des Halles, nos équipes ont immédiatement entamé toutes les démarches nécessaires afin de pouvoir répondre au plus vite au constat de la commission de la sécurité", conclut le premier magistrat de Lyon.

Répondra-t-il à temps aux injonctions préfectorales ? Fabienne Buccio le menaçait de fermer administrativement le ventre de Lyon sous deux mois si les "dysfonctionnements importants" identifiés en juin dernier n'étaient pas résolus.