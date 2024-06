Législatives : "un résultat effrayant" du RN pour Grégory Doucet

La soupe à la grimace du côté du QG du 3e arrondissement des candidats lyonnais du Nouveau Front Populaire à l’annonce des résultats de ce premier tour des élections législatives. Le Rassemblement National arrive en tête avec 33 des voix suivi du Nouveau Front Populaire à 28,5%.

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, présent devant le bar Volver, n’a pas manqué de faire part de sa consternation. "C’est un résultat que je considère effrayant pour ma part", a déclaré l’élu écologiste devant la presse. "J’en appelle bien évidemment à la mobilisation pour faire en sorte qu’au deuxième tour l’extrême droite ne puisse pas être majoritaire dans ce pays", a-t-il ajouté.

[ Législatives 2024] Réactions de @Gregorydoucet suite aux résultats du 1er tour : “C’est un résultat qui est effrayant. J’espère que chacun aura à cœur de prendre ses responsabilités.” pic.twitter.com/xSAMUOK8EL — Lyon Mag (@lyonmag) June 30, 2024

Soulignant "un taux de participation extrêmement élevé", le maire écologiste a désormais le regard tourné vers le second tour. "Les ni ni ne sont plus une option et j’espère que chacun aura à cœur de prendre ses responsabilités et de faire en sorte qu’au soir du deuxième tour la France puisse être gouvernable et rester une démocratie", a affirmé Grégory Doucet. "Le Nouveau Front Populaire a d’abord comme objectif de faire respecter la devise républicaine, de faire en sorte que la liberté, l’égalité, la fraternité puissent continuer à vivre", a-t-il conclu.

L’édile est attendu dans la soirée à la préfecture du Rhône pour à nouveau commenter les résultats.