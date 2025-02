"On a voulu tout faire bien du premier coup" : Grégory Doucet justifie les travaux qui paralysent Lyon

Entre travaux d’ampleur et accusations de manque d’écoute, l’édile écologiste défend son bilan et ses choix.

Interrogé, notamment sur les nombreux chantiers qui saturent la circulation, Gregory Doucet assume : "Il y a des nuisances liées à cette période des travaux, qui est rentrée dans son pic depuis juin/juillet 2024 et qui va encore durer jusqu’à juillet 2025 – elle est hors du commun." Le maire rappelle l’ampleur des projets en cours, des nouvelles lignes de tramway au bus à haut niveau de service, en passant par la modernisation des réseaux souterrains et l’extension du chauffage urbain.

"Rien que ces gros chantiers impactent la ville comme elle ne l’a pas été depuis longtemps. La dernière fois, c’était lors des travaux des lignes T6, T4, ou quand on a fait les métros dans les années 1970. On a aussi fait le choix, avec le président de la métropole Bruno Bernard, de ne plus procrastiner les travaux des réseaux souterrains (le gaz, l’électricité, les télécoms, les évacuations des eaux usées). Dans trop d’endroits à Lyon, ça n’était pas en bon état ou 'insuffisamment dimensionné' pour les usages d’aujourd’hui. […] On a voulu tout faire bien du premier coup. Mais avec cette décision, on a ajouté au minimum six mois de plus de travaux. On appelle donc à la patience de tout le monde", ajoute-t-il, tout en concédant que cela a ajouté au moins six mois de chantier supplémentaires."

"Indemniser de potentielles pertes, c’est mission impossible"

Face aux commerçants qui dénoncent un manque de soutien, il répond sans détour : "Je comprends que ces travaux peuvent avoir une incidence sur les chiffres d’affaires mais indemniser de potentielles pertes, c’est mission impossible." Il évoque néanmoins les opérations mises en place pour dynamiser certains secteurs et insiste sur le maintien de l’accessibilité en ville.

Sur son bilan en tant que maire, il se dit toujours animé par "l’enthousiasme" et la transformation de la ville. L'édile EELV demeure en effet plutôt satisfait : "Je peux vous assurer que, quand je vois comment la ville se transforme, quand je vois dans une rue aux enfants des parents heureux, des enseignants apaisés, des enfants joyeux, je me dis 'jamais je ne regretterai une seconde ce qu’on a engagé'. Il n’y a pas de meilleur moteur que celui des résultats que l’on peut constater au quotidien."

Quant aux prochaines Municipales, Gregory Doucet se veut tout de même réaliste : "Il y a un rythme démocratique, des élections. Il faut rendre des comptes, dire précisément ce qui a été fait. C’est ce qu’on va faire au printemps. Après, on verra."