Grégory Doucet "ira écouter" Médine aux journées d'été d'EELV, Renaissance s'étrangle

L'invitation lancée au rappeur Médine a totalement parasité le programme de l'évènement des écologistes prévu du 24 au 26 août. D'autant qu'outre les positions troubles de l'intéressé, son récent tweet visant Rachel Kahn est jugé antisémite par certains.

Interrogé sur le sujet par BFM-TV, le maire de Lyon Grégory Doucet a estimé qu'en cette période de canicule, le cas Médine n'était "pas une priorité". Il a toutefois reconnu qu'il lui était "difficile de se faire un avis car les arguments des uns et des autres sont extrêmement intéressants et convaincants".

"Je suis assez pragmatique. Médine est invité, j'irai l'écouter et je me ferai ma propre opinion en face de la personne, loin des commentaires et des bavardages", a conclu l'édile lyonnais.

Médine aux journées d'été des Verts: Grégory Doucet affirme qu'il "ira l'écouter" pour se faire sa "propre opinion" pic.twitter.com/9rMnPNABw7 — BFMTV (@BFMTV) August 19, 2023

Réaction étranglée du parti Renaissance du Rhône.

Si Thomas Rudigoz avait signé avec d'autres députés un appel à la désinvitation de Médine des évènements estivaux d'EELV mais aussi de la France insoumise, la fédération rhodanienne saisit désormais les figures écologistes locales que sont Grégory Doucet, mais aussi la députée Marie-Charlotte Garin et le président de la Métropole Bruno Bernard.

"Ils ont un devoir d'exemplarité et une responsabilité morale particulière. Au-delà du rôle qu'ils jouent au sein de leur parti, ils représentent les Lyonnais ainsi que les habitants de la Métropole de Lyon. Ils devraient avoir à coeur de montrer que les idées homophobes et antisémites n'ont pas droit de cité, ni à Lyon, ni ailleurs", écrivent les macronistes lyonnais, terminant en leur demandant "de ne pas s'associer à la honte que représente cette présence en exigeant le retrait de Médine de la programmation des journées d'été d'EELV ou, à défaut, de ne pas s'y rendre si sa présence est maintenue".