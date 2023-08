Thomas Rudigoz et d'autres députés Renaissance réclament la désinvitation du rappeur Médine

Le rappeur polémique sera deux jours après à l'université d'été de la France Insoumise dans la Drôme.

Si ces invitations en gênent certains à gauche et à l'extrême-gauche, la majeure partie des membres de LFI et d'EELV en sont ravis. D'autant que ça irrite leurs opposants.

Neuf députés Renaissance ont ainsi demandé aux deux partis de renoncer à inviter Médine fin août. Le parlementaire rhodanien Thomas Rudigoz et ses collègues estiment qu'il "a pris place sur le podium de l'ignominie au côté du père de la leader actuelle du RN en publiant un tweet (ce jeudi ndlr) dans lequel il parle de "resKHANpée" au sujet de l'essayiste Rachel Khan. L'allusion aux rescapés des camps de la mort et la mise en évidence du patronyme qui en fait une attaque antisémite indéniable et intolérable".

Nous sommes 9 @DeputesRE à demander fermement à @marinetondelier @EELV et @MathildePanot @FranceInsoumise de renoncer à inviter le rappeur islamiste @Medinrecords à leurs universités d’été après son propos antisémite indéniable et intolérable d’hier. Plein soutien à @KhanNRachel pic.twitter.com/EYDMtbNnZr — François Cormier-Bouligeon (@FCBDeputeduCher) August 11, 2023

Pour les députés signataires de cet appel, EELV et LFI doivent revenir sur leur invitation sous peine de "se rendre complices des propos immondes de Médine" et "conforter le sentiment qu'il existe dans cette partie-là de la vie politique un courant islamo-gauchiste antisémite de conviction ou d'opportunisme électoral".

Médine a réagi à son tweet, reconnaissant une "formule pas adaptée" et s'excusant auprès des personnes heurtées.