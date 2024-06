Front Populaire : la répartition des circonscriptions du Rhône enfin arrêtée

Selon nos informations, la France Insoumise et le Parti socialiste ont hérité chacun de cinq circonscriptions du Rhône, tandis que les Ecologistes disposent de trois circos et le PCF d'une seule.

LFI conserve évidemment la 6e et la 14e circonscription, avec les députés sortants Gabriel Amard et Idir Boumertit. Aurélie Gries sera donc candidate dans la 1ère circo comme en 2022, ainsi qu'Abdelkader Lahmar dans la 7e. Enfin, il faudra trouver un candidat pour la 13e circo. Les insoumis pourraient, avec potentiellement 4 députés rhodaniens le 7 juillet prochain, doubler leur score de 2022.

Le Parti socialiste s'en sort assez mal malgré le bon score de Raphaël Glucksmann dans le Rhône. Il récupère une circo de Lyon, la 4e, et pourra présenter des candidats dans les 5e, 8e, 9e et 10e circonscriptions. Aucune n'apparaît comme gagnable pour la gauche, sauf la 4e.

Les Ecologistes, en dépit du score déplorable de Marie Toussaint à Lyon, ont gardé les 2e et 3e circonscriptions qui étaient celles d'Hubert Julien-Laferrière et Marie-Charlotte Garin. Et tenteront leur chance dans la 12e. Avec le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard à la baguette pour les négociations, c'est un tour de force.

Enfin, le PCF a hérité de la 11e (Condrieu, Givors, Mornant, Saint-Symphorien-sur-Coise).