Lyon : faible mobilisation pour la manifestation de LFI contre la ZFE

A peine une cinquantaine de personnes avaient répondu présent à l'appel du parti pour manifester devant l'Hôtel de la Métropole de Lyon à 17h30, en marge du conseil métropolitain, pour dénoncer l'exclusion depuis le 1er janvier des véhicules Crit'Air 3 dans la Zone à faibles émissions (ZFE) de Lyon.

Le vice-président de la Métropole Florestan Groult a notamment pris la parole face aux manifestants, essentiellement issus des rangs insoumis.

"La nécessaire amélioration de la qualité de l'air pour garantir la santé publique sur le territoire de la Métropole de Lyon passera par la justice sociale ou ne passera pas ! C'est bien dans la réduction de l'utilisation de la voiture individuelle à l'échelle collective sur le temps long que nous réussirons la transition nécessaire de nos modes de déplacements et que nous réduirons la pollution. Mais cela impliquera une amélioration qualitative et quantitative massive des solutions collectives de mobilité que sont les transports en commun, le train, le fret ferroviaire, le covoiturage et l'auto partage, en sus de la marche à pied et du vélo", dénonce la France Insoumise du Rhône, reprochant à la Métropole de Lyon d'être la seule du pays à vouloir verbaliser les véhicules Crit'Air 3 en 2025.