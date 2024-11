Expulsion des migrants à Villeurbanne : les insoumis critiquent la décision du maire PS

Une décision qui agace la France insoumise, pourtant partenaire du maire socialiste Cédric Van Styvendael.

Dans un communiqué co-signé par le député LFI Gabriel Amard de la 6e circonscription du Rhône et l'adjoint villeurbannais Mathieu Garabedian, les élus reprochent à Cédric Van Styvendael d'avoir "fait intervenir la force publique pour que ces jeunes quittent le gymnase immédiatement et sans solution de relogement".

LFI appelle les maires de Lyon et Villeurbanne et le président de la Métropole "à porter une politique volontariste concernant les personnes sans domicile, mineures et majeures" et à "construire des solutions pérennes et remobiliser l'Etat sur ce sujet essentiel : la dignité humaine".