Législatives à Lyon : Thomas Rudigoz lance sa campagne, Paris peut-il aider ?

Un peu envahie de voitures faute d’une action assez énergique de la mairie écologiste. Et un vieux bar qui semble sortie d’un épisode oublié des Bronzés sur les murs duquel Thomas Rudigoz en photo, avec Gérard Collomb et Anne-Marie Comparini, trône un peu partout.

Gérard Collomb n’est plus là, mais Anne-Marie Comparini si, les yeux étincelant d’intelligence et les souvenirs précis.

Aurait-elle un souvenir du député sortant qui repart en campagne dans la 1ère circonscription de Lyon ? Elle cherche un instant : “Une journée de visite en Ardèche avec mon cabinet en 1999 - et donc avec Thomas Rudigoz qui en faisait partie. En tant que présidente de la Région Rhône-Alpes, j’ai mis tout le monde dans un mini-bus et nous sommes partis visiter un lycée professionnel puis voir des agriculteurs qui avaient recréé un cep de vigne médiéval qui faisait un vin qui se vendait en Angleterre, puis nous avons déjeuné avec des chefs d’entreprise. Et le sous-préfet de l’Argentière m’a entendu m’émerveiller devant la beauté d’un mimosa en fleur qui était là. Il me l’a donné et on l’a mis dans le minibus. Il embaumait tellement qu’on en avait la tête qui tournait et Thomas m’imitait m’enthousiasmer pour cette plante et tout le monde riait”.

L’ambiance est moins drôle aujourd’hui : “La situation est difficile d’abord parce qu’on est pris de court - mais ça c’est le cas pour tout le monde, reconnaît Thomas Rudigoz, et aussi parce que le score de Valérie Hayer n’est pas bon”.

Quelques assiettes de chips aidant, le moral reste meilleur que les chiffres, il y a à boire aussi : “Rien n’est joué d’avance. En 2022 tout le monde me disait que c’était perdu. J’ai gagné. On m’a dit que j’étais passé par un trou de souris, mais j’ai gagné de 1400 voix”.

Avec son équipe, il analyse le vote aux européennes : les voix ont été rares pour la liste Hayer dans tous les arrondissements qui forment cette drôle de circonscription dessinée par Charles Pasqua en 1986 et qui s’étire de la rue Marietton dans le 9e jusqu’à quasiment la Maison de la Danse dans le 8e, de l’autre côté.

Dans les bureaux de vote du 8e, LFI a fait un bon score : “Les assesseurs nous ont dit que des jeunes en groupes arrivaient pour voter ensemble”. Mais le 5e arrondissement c’est le fief de Thomas Rudigoz, celui où la liste Renaissance est arrivée première - de justesse - devant celle du PS et de Glucksmann.

L’équipe compte là dessus : “La dynamique est favorable ici, Thomas est très connu depuis qu’il a été maire en 2014, et son combat contre les mouvements d’extrême-droite est très apprécié”.

Evidemment, les décrets de dissolution des identitaires des Rempart ne sont pas publiés, et c’est sans doute trop tard pour cette fois-ci. Mais Thomas Rudigoz compte quand même sur Paris pour l’aider dans sa campagne. Gabriel Attal est sur son tract et attendu à Lyon dans les jours à venir.

Déjà, Nicole Belloubet en tailleur-pantalon framboises écrasées sur Stan Smith immaculées a fait le déplacement depuis Paris jeudi soir. Vive et détendue, elle donne des conseils d’orientation au papa d’un collégien qui a l’air aussi anxieux que son fils tout en résumant pour qui ça intéresse les axes de la conférence de presse du Président Macron. On croit déceler une piste dans la répétition du mot “ouverture” du programme en cours d’élaboration, mais on en saura pas plus, la ministre bondit dans un taxi qui patiente devant le café, direction Paris.

Mais la soirée continue - Anne-Marie Comparini est toujours là, “elle est toujours présente pour Thomas Rudigoz” se réjouit l’équipe de campagne, mais les soutiens peu à peu rentrent chez eux. L’équipe reste, car dans ce bar de lancement de campagne on sait que dès le lendemain, il va falloir convaincre les gens de voter pour Thomas Rudigoz et d’oublier un peu la dissolution imaginée à l’Elysée, loin de cette 1ère circonscription et de son 5e arrondissement lyonnais.

@lemediapol