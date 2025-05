"Ce n’est ni juste, ni social, ni écologique" : Thomas Rudigoz et Renaissance dénoncent la fin de la gratuité du stationnement à Lyon en août

Ce mardi 14 mai, le parti Renaissance de Lyon a publié un communiqué cinglant envers le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet. Plusieurs choix de la municipalité interrogent, dont la hausse des tarifs dans les piscines municipales et la fin de la gratuité à venir du stationnement en août. La conception de l’écologie est notamment remise en question.

Le groupe souhaite rendre plus accessibles les piscines municipales lors des fortes chaleurs et estime que les places de stationnement doivent rester gratuites pendant les grandes vacances, où beaucoup de Rhodaniens laissent leur domicile vacant.

"C’est pénaliser les familles les plus modestes"

Thomas Rudigoz, chef de file lyonnais du parti Renaissance pour les élections municipales de 2026, n’a pas manqué de tacler son adversaire. "Grégory Doucet semble oublier que beaucoup de Lyonnaises et de Lyonnais passent l’été ici, parfois dans des conditions difficiles. Augmenter les tarifs des piscines et supprimer la gratuité du stationnement, c’est pénaliser les familles les plus modestes. Ce n’est ni juste, ni social, ni écologique", a-t-il déclaré.