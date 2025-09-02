Thomas Rudigoz : "Il faut bien qu'on parle de places avec Jean-Michel Aulas, de qui seront ses têtes de liste"

On pensait l'affaire emballée et pesée, l'occasion étant trop belle de pouvoir compter sur un candidat aussi populaire. Et pourtant, malgré sa rencontre avec Gabriel Attal, Jean-Michel Aulas n'est toujours pas officiellement soutenu par le camp présidentiel pour les municipales à Lyon.

"Il peut être rassembleur et un bon candidat", reconnaît Thomas Rudigoz, qui appelle de ses voeux à la candidature de l'ancien président de l'OL. Mais pas à n'importe quel prix. Or, en n'étant pas très généreux dans ses propositions d'alliance, JMA agace chez Renaissance.

"Il faut bien qu'on parle des places, de qui sera tête de liste", reconnaît l'ancien député de la 1ère circonscription du Rhône, qui laisse donc entendre que les négociations sont loin d'être finies.

Celui qui se verrait bien tête de liste dans le 5e arrondissement dont il fut le maire évoque également sa proposition de la semaine, à savoir le déploiement de la vidéoprotection devant les écoles et établissements scolaires de Lyon.

"L'un des grands échecs de Grégory Doucet, c'est la sécurité. Il propose une trentaine de caméras en plus, c'est ridicule, il en faut sûrement 300, 400 !", conclut Thomas Rudigoz.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Vote de confiance

06:19 Réforme de la loi PLM

08:26 Alliance avec Jean-Michel Aulas ?

10:37 Propositions pour la rentrée scolaire