Les Coulisses du Grand Lyon

Thomas Rudigoz : "Il faut bien qu'on parle de places avec Jean-Michel Aulas, de qui seront ses têtes de liste"

Thomas Rudigoz, conseiller métropolitain Renaissance, est l'invité ce mardi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Thomas Rudigoz : "Il faut bien qu'on parle de places avec Jean-Michel Aulas, de qui seront ses têtes de liste"
Thomas Rudigoz : "Il faut bien qu'on parle de places avec Jean-Michel Aulas, de qui seront ses têtes de liste" - LyonMag

On pensait l'affaire emballée et pesée, l'occasion étant trop belle de pouvoir compter sur un candidat aussi populaire. Et pourtant, malgré sa rencontre avec Gabriel Attal, Jean-Michel Aulas n'est toujours pas officiellement soutenu par le camp présidentiel pour les municipales à Lyon.

"Il peut être rassembleur et un bon candidat", reconnaît Thomas Rudigoz, qui appelle de ses voeux à la candidature de l'ancien président de l'OL. Mais pas à n'importe quel prix. Or, en n'étant pas très généreux dans ses propositions d'alliance, JMA agace chez Renaissance.

"Il faut bien qu'on parle des places, de qui sera tête de liste", reconnaît l'ancien député de la 1ère circonscription du Rhône, qui laisse donc entendre que les négociations sont loin d'être finies.

Celui qui se verrait bien tête de liste dans le 5e arrondissement dont il fut le maire évoque également sa proposition de la semaine, à savoir le déploiement de la vidéoprotection devant les écoles et établissements scolaires de Lyon.

"L'un des grands échecs de Grégory Doucet, c'est la sécurité. Il propose une trentaine de caméras en plus, c'est ridicule, il en faut sûrement 300, 400 !", conclut Thomas Rudigoz.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Vote de confiance
06:19 Réforme de la loi PLM
08:26 Alliance avec Jean-Michel Aulas ?
10:37 Propositions pour la rentrée scolaire

X

Tags :

les coulisses du Grand Lyon

Thomas Rudigoz

Jean-Michel Aulas

municipales 2026 à Lyon

7 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
tropfacile le 02/09/2025 à 13:57

ah ce gars c'est le pire de tout

Signaler Répondre
avatar
Municipale et Métropole le 02/09/2025 à 13:48

Il faut quelqu'un de vaillant, donc ça exclu certains.

Signaler Répondre
avatar
Sinon les dossiers qui puent venant des écolos ? le 02/09/2025 à 13:36
tototo a écrit le 02/09/2025 à 13h01

JMA hésite ; il a tout à perdre y compris son énergie et sa santé ; sujets à ne pas négliger étant donné son grand âge !!
Ne parlons pas du risque d'image car les écolo-gauchos vont tout faire pour ressortir les dossiers qui puent.

Ça fait 5 ans qu'il y a que de ça chez eux

Signaler Répondre
avatar
bien d'accord le 02/09/2025 à 13:23

Non à Aulas !
Il n'est là que pour diviser la droite patriote, que ce monsieur Rudigoz, ancien socialiste rallié à Macron pour avoir un strapontin, ne représente pas !

Signaler Répondre
avatar
les dossiers qui puent ? le 02/09/2025 à 13:20
tototo a écrit le 02/09/2025 à 13h01

JMA hésite ; il a tout à perdre y compris son énergie et sa santé ; sujets à ne pas négliger étant donné son grand âge !!
Ne parlons pas du risque d'image car les écolo-gauchos vont tout faire pour ressortir les dossiers qui puent.

lesquels?

Signaler Répondre
avatar
les caméras ne remplacent pas l 'humain sur le terrain le 02/09/2025 à 13:10

et il faut du monde derrière les dites caméras.

Les équipes de voleurs et de voleuses semblent continuer à agir sur un secteur même si elles ont été signalées .
Comme l 'on ne peut pas mettre de l 'argent dans tout , c 'est plus rassurant et sans doute plus efficace d 'avoir des agents qui neutralisent ces personnes au plus vite.

Signaler Répondre
avatar
tototo le 02/09/2025 à 13:01

JMA hésite ; il a tout à perdre y compris son énergie et sa santé ; sujets à ne pas négliger étant donné son grand âge !!
Ne parlons pas du risque d'image car les écolo-gauchos vont tout faire pour ressortir les dossiers qui puent.

Signaler Répondre
avatar
Mort de rire ! le 02/09/2025 à 12:43

Rudigoz en train de pleurnicher pour sauver ses fesses ! Aulas va tous les balader et ça va ramper devant sa porte pour un petit poste peu glorieux.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 02/09/2025 à 12:31

Le jean mimi n'est pas candidat à ce jour, pourquoi se poser toutes ces questions ;-)

Signaler Répondre
avatar
Arriviste le 02/09/2025 à 12:14

Deja bien interresse ce monsieur pour venir a nouveau occupe un poste paye avec nos impots sans faire bien grand chose !
y a bon la politique quand meme !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.