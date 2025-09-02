Thomas Rudigoz : "Il faut bien qu'on parle de places avec Jean-Michel Aulas, de qui seront ses têtes de liste"

On pensait l'affaire emballée et pesée, l'occasion étant trop belle de pouvoir compter sur un candidat aussi populaire. Et pourtant, malgré sa rencontre avec Gabriel Attal, Jean-Michel Aulas n'est toujours pas officiellement soutenu par le camp présidentiel pour les municipales à Lyon.
"Il peut être rassembleur et un bon candidat", reconnaît Thomas Rudigoz, qui appelle de ses voeux à la candidature de l'ancien président de l'OL. Mais pas à n'importe quel prix. Or, en n'étant pas très généreux dans ses propositions d'alliance, JMA agace chez Renaissance.
"Il faut bien qu'on parle des places, de qui sera tête de liste", reconnaît l'ancien député de la 1ère circonscription du Rhône, qui laisse donc entendre que les négociations sont loin d'être finies.
Celui qui se verrait bien tête de liste dans le 5e arrondissement dont il fut le maire évoque également sa proposition de la semaine, à savoir le déploiement de la vidéoprotection devant les écoles et établissements scolaires de Lyon.
"L'un des grands échecs de Grégory Doucet, c'est la sécurité. Il propose une trentaine de caméras en plus, c'est ridicule, il en faut sûrement 300, 400 !", conclut Thomas Rudigoz.
00:00 Vote de confiance
06:19 Réforme de la loi PLM
08:26 Alliance avec Jean-Michel Aulas ?
10:37 Propositions pour la rentrée scolaire
ah ce gars c'est le pire de toutSignaler Répondre
Il faut quelqu'un de vaillant, donc ça exclu certains.Signaler Répondre
Ça fait 5 ans qu'il y a que de ça chez euxSignaler Répondre
Non à Aulas !Signaler Répondre
Il n'est là que pour diviser la droite patriote, que ce monsieur Rudigoz, ancien socialiste rallié à Macron pour avoir un strapontin, ne représente pas !
lesquels?Signaler Répondre
et il faut du monde derrière les dites caméras.Signaler Répondre
Les équipes de voleurs et de voleuses semblent continuer à agir sur un secteur même si elles ont été signalées .
Comme l 'on ne peut pas mettre de l 'argent dans tout , c 'est plus rassurant et sans doute plus efficace d 'avoir des agents qui neutralisent ces personnes au plus vite.
JMA hésite ; il a tout à perdre y compris son énergie et sa santé ; sujets à ne pas négliger étant donné son grand âge !!Signaler Répondre
Ne parlons pas du risque d'image car les écolo-gauchos vont tout faire pour ressortir les dossiers qui puent.
Rudigoz en train de pleurnicher pour sauver ses fesses ! Aulas va tous les balader et ça va ramper devant sa porte pour un petit poste peu glorieux.Signaler Répondre
Le jean mimi n'est pas candidat à ce jour, pourquoi se poser toutes ces questions ;-)Signaler Répondre
Deja bien interresse ce monsieur pour venir a nouveau occupe un poste paye avec nos impots sans faire bien grand chose !Signaler Répondre
y a bon la politique quand meme !