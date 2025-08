Fin du stationnement gratuit en août à Lyon : droite et écologistes s'écharpent encore

Quand ce n'est pas Jean-Michel Aulas qui agace vivement les majorités de Grégory Doucet et Bruno Bernard, c'est Pierre Oliver qui distribue les coups virtuels pour en récolter en retour.

Cette fois, c'est autour de la fin du stationnement gratuit en août que les deux camps s'affrontent. Pour rappel, la Ville de Lyon avait décidé d'abandonner cette mesure historique pour récupérer la somme espérée de 850 000 euros grâce au maintien du stationnement payant toute l'année. Depuis ce vendredi, il faut donc continuer à prendre un ticket sous peine d'amende salée.

Une décision dénoncée sur les réseaux sociaux par le maire LR du 2e arrondissement. Pierre Oliver estime ainsi que ce sont les familles possédant 2 véhicules qui sont le plus impactées. Avant de dégainer un calcul maison, annonçant qu'une famille, possédant un second véhicule lourd qu'elle laisserait garé dans la rue pendant qu'elle partirait en vacances, devrait débourser plus de 1000 euros supplémentaires à cause de la fin du stationnement gratuit.

Pas de baisse de dépenses, mais toujours plus de taxes.

À Lyon, le stationnement devient une variable d’ajustement budgétaire. pic.twitter.com/0yjJfsD2P2 — Pierre OLIVER (@poliver69) August 1, 2025

"Comme déjà évoqué en conseil d'arrondissement, le cas que vous décrivez n'existe pas. Personne ne paye tous les jours plusieurs heures pour stationner un véhicule sans abonnement. C'est donc encore une fake news", a rétorqué l'adjoint au maire de Lyon chargé de la Voirie Valentin Lungenstrass.