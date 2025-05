"Cela suffit" : Pierre Oliver accuse les soutiens de Jean-Michel Aulas de le harceler, le maire du 2e arrondissement de Lyon porte plainte

Alors que Pierre Oliver est candidat à l'investiture LR et espère décrocher le ticket gagnant plutôt que Jean-Michel Aulas, toujours pas décidé sur son avenir politique, le maire du 2e arrondissement de Lyon annonce avoir porté plainte.

Selon Pierre Oliver, ses proches et lui subissent une campagne de harcèlement de la part des soutiens de l'ancien président de l'OL.

Comme LyonMag l'avait rapporté ce jeudi, les affiches de Pierre Oliver ont été dégradées dans le quartier de la Confluence avec les mentions "Fragile" et "Rejoins Aulas".

Mais cela va plus loin selon le patron de la droite lyonnaise : "Il y a quinze jours, mon 1er adjoint recevait des appels anonymes d'insultes, la nuit et les week-ends. Pire encore, certains soutiens de Jean-Michel Aulas ont cru bon de s'en prendre à ma fille de 4 ans et demi sur la plateforme TikTok, en relayant des informations à son sujet".

Pour Pierre Oliver, "la ligne rouge a été franchie" car "rien ne justifie d'exposer un enfant à la violence politique".

Le maire du 2e a porté plainte : "Cela suffit".

"L'entourage de Jean-Michel Aulas ferait mieux de concentrer son énergie sur notre objectif commun - mettre fin à la gestion catastrophique des Verts à Lyon - plutôt que de perdre ses nerfs contre un maire, son adjoint et sa propre famille", conclut Pierre Oliver.

Des révélations qui lui ont valu d'obtenir le soutien de son opposant le plus farouche, l'écologiste Valentin Lungenstrass : "C'est inacceptable. Nous comptons sur une campagne municipale démocratique, courtoise et respectueuse de tous".