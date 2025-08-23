Des caméras thermiques pour lutter contre les noyades à Lyon ? Pierre Oliver est fan

Si la rumeur d'un ralliement à l'ancien président de l'OL déjà négocié enfle à Lyon, le maire LR du 2e arrondissement construit son propre programme.

Après la promesse d'un grand plan pour restaurer les fontaines de la ville, Pierre Oliver bascule dans la sécurité. Grand fan de la vidéoprotection, il aimerait que la Ville de Lyon se dote de caméras thermiques. Selon lui, en installer sur les berges du Rhône et de la Saône, à des endroits prisés par les jeunes fêtards, permettraient de mieux surveiller ces groupes parfois alcoolisés et donc de lutter contre les noyades.

Le dispositif, déjà installé à Toulouse, permet de détecter la chaleur corporelle, et donc de voir, même de nuit, des personnes tomber à l'eau. Les agents témoins de ces chutes pourraient immédiatement prévenir les secours, et ainsi gagner de précieuses secondes pour espérer sauver les victimes de la noyade.

Une proposition qui n'a pas été bien accueillie sur les réseaux sociaux, puisque Lyon n'est fort heureusement que peu soumise à ce type de drames. Le coût du dispositif semble donc disproportionné par rapport à son utilité selon les premiers retours peu emballés.