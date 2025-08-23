Politique

Des caméras thermiques pour lutter contre les noyades à Lyon ? Pierre Oliver est fan

Des caméras thermiques pour lutter contre les noyades à Lyon ? Pierre Oliver est fan
Des caméras thermiques pour lutter contre les noyades à Lyon ? Pierre Oliver est fan - DR

A quelques jours de l'officialisation de la candidature de Jean-Michel Aulas aux élections municipales 2026, Pierre Oliver occupe le terrain.

Si la rumeur d'un ralliement à l'ancien président de l'OL déjà négocié enfle à Lyon, le maire LR du 2e arrondissement construit son propre programme.

Après la promesse d'un grand plan pour restaurer les fontaines de la ville, Pierre Oliver bascule dans la sécurité. Grand fan de la vidéoprotection, il aimerait que la Ville de Lyon se dote de caméras thermiques. Selon lui, en installer sur les berges du Rhône et de la Saône, à des endroits prisés par les jeunes fêtards, permettraient de mieux surveiller ces groupes parfois alcoolisés et donc de lutter contre les noyades.

Le dispositif, déjà installé à Toulouse, permet de détecter la chaleur corporelle, et donc de voir, même de nuit, des personnes tomber à l'eau. Les agents témoins de ces chutes pourraient immédiatement prévenir les secours, et ainsi gagner de précieuses secondes pour espérer sauver les victimes de la noyade.

Une proposition qui n'a pas été bien accueillie sur les réseaux sociaux, puisque Lyon n'est fort heureusement que peu soumise à ce type de drames. Le coût du dispositif semble donc disproportionné par rapport à son utilité selon les premiers retours peu emballés.

Tags :

Pierre Oliver

noyades

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Ex Précisions le 23/08/2025 à 12:23

Caméra thermique obligatoire pendant les discours des politiques, ils dégagent plus de chaleur quand ils nous mentent ;-)

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.