Municipales à Lyon : Pierre Oliver (LR) recommande d'investir dans des urnes électroniques

Puisque les Lyonnais seront appelés aux urnes pour désigner leur maire principal, leur maire d'arrondissement et le président de la Métropole de Lyon, se posent légitimement des questions d'organisation et de logistique.

Car il faut de la place et surtout du monde pour tenir autant de bureaux de vote. Et comme les élus écologistes ont prouvé à plusieurs reprises qu'ils peinaient à se mobiliser pour remplir les rôles d'assesseurs et de scrutateurs, le problème semble inéluctable.

Mais Pierre Oliver pense détenir la solution "concrète, moderne et éprouvée". Le maire LR du 2e arrondissement de Lyon, toujours officiellement candidat à l'investiture pour 2026, demande à Grégory Doucet de "doter Lyon d'urnes électroniques".

Selon lui, cela permettrait de pallier le manque annoncé de personnes pour tenir les bureaux de vote, et de faciliter le dépouillement.

"Un gain d’espace dans les bureaux de vote et un gain de temps pour les électeurs, notamment en cas de votes multiples. L’expérience s’est révélée concluante dans de nombreuses villes, comme Saint-Chamond (depuis 2005) ou encore Brest", poursuit Pierre Oliver.

Bonne idée sur le papier, mais irréalisable en réalité, puisque le périmètre des communes autorisées à utiliser les urnes électroniques a été gelé en 2008. Et Lyon n'en fait pas partie.

"Je demande donc officiellement à Grégory Doucet, maire de Lyon, d’entamer au plus vite, les démarches nécessaires pour que la Ville de Lyon soit intégrée à ce périmètre, compte tenu des difficultés à venir. Suite à l’adoption de la réforme, il essentiel que Lyon puisse, sans attendre, être autorisée à acquérir des urnes électroniques pour l’ensemble de ses bureaux de vote", conclut le patron de la droite lyonnaise.