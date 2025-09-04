Municipales à Lyon : Pierre Oliver rejoint enfin Jean-Michel Aulas !

Ce jeudi après-midi, à l'occasion d'un évènement censé concerner quelques médias locaux mais qui a finalement fuité et rameuter l'ensemble des journalistes lyonnais, Pierre Oliver s'est rangé derrière Jean-Michel Aulas en vue des élections municipales 2026 à Lyon.

Le maire LR du 2e arrondissement, qui avait lancé sa candidature avant que l'ancien président de l'OL ne sorte du bois il y a quelques mois, a décidé de se mettre au service de JMA.

Au bar Le République en Presqu'île, Laurent Wauquiez était également présent avec eux pour acter l'alliance entre son poulain et le futur opposant à Grégory Doucet. Il a fait part de sa "grande fierté qu'on soit tous unis pour que ça réussisse. On veut retrouver le Lyon qu'on aime, une ville qui défend sa qualité de vie. Il faut tous qu'on fasse l'effort d'être unis, sinon les Lyonnais ne nous le pardonneront pas".

Pierre Oliver s'est félicité de cet accord. "Pour Lyon, c'est une grande opportunité", a-t-il salué. Désormais, "l'objectif, c'est d'avoir une vision commune".

Il ne manque désormais plus que le camp présidentiel, puisque Renaissance, très vite fan de la candidature de Jean-Michel Aulas, négocie encore des places et des têtes de liste avec l'intéressé.

Quant à l'officialisation de la candidature de Jean-Michel Aulas, elle n'interviendrait que d'ici quelques jours, comme il l'a lui-même concédé ce jeudi. Ca sera sans étiquette, avec le soutien des partis des personnalités qui l'accompagneront.