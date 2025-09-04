Politique

Municipales à Lyon : Pierre Oliver rejoint enfin Jean-Michel Aulas !
C'était dans les tuyaux, c'est désormais clair comme de l'eau de roche.

Ce jeudi après-midi, à l'occasion d'un évènement censé concerner quelques médias locaux mais qui a finalement fuité et rameuter l'ensemble des journalistes lyonnais, Pierre Oliver s'est rangé derrière Jean-Michel Aulas en vue des élections municipales 2026 à Lyon.

Le maire LR du 2e arrondissement, qui avait lancé sa candidature avant que l'ancien président de l'OL ne sorte du bois il y a quelques mois, a décidé de se mettre au service de JMA.

Au bar Le République en Presqu'île, Laurent Wauquiez était également présent avec eux pour acter l'alliance entre son poulain et le futur opposant à Grégory Doucet. Il a fait part de sa "grande fierté qu'on soit tous unis pour que ça réussisse. On veut retrouver le Lyon qu'on aime, une ville qui défend sa qualité de vie. Il faut tous qu'on fasse l'effort d'être unis, sinon les Lyonnais ne nous le pardonneront pas".

Pierre Oliver s'est félicité de cet accord. "Pour Lyon, c'est une grande opportunité", a-t-il salué. Désormais, "l'objectif, c'est d'avoir une vision commune".

Il ne manque désormais plus que le camp présidentiel, puisque Renaissance, très vite fan de la candidature de Jean-Michel Aulas, négocie encore des places et des têtes de liste avec l'intéressé.

Quant à l'officialisation de la candidature de Jean-Michel Aulas, elle n'interviendrait que d'ici quelques jours, comme il l'a lui-même concédé ce jeudi. Ca sera sans étiquette, avec le soutien des partis des personnalités qui l'accompagneront.

avatar
Michel Zeitoun le 04/09/2025 à 19:14
lyon avec Zemmour vite a écrit le 04/09/2025 à 19h11

Le problème c'est les boomers. Le pays est irrécupérable à cause de vous.

Le seul sur qui on peut compter c'est Zemmour !!!

Signaler Répondre
avatar
lyon avec Zemmour vite le 04/09/2025 à 19:11

Le problème c'est les boomers. Le pays est irrécupérable à cause de vous.

Signaler Répondre
avatar
Aulas a la mairie le 04/09/2025 à 19:09

J'ai écouté l'interview de Aulas hier. Il indique qu'il de présentera sans étiquette politique. il a mon vote.

Signaler Répondre
avatar
Monpays le 04/09/2025 à 18:53

Enfin une alliance qui a défaut du mieux va nous épargner le pire c'est à dire soit la dictature verte alliée à l'islamo-gauchisme du NFP , quant aux palestiniens de LFI pas de risques ils sont hors jeu .

Signaler Répondre
avatar
Ecolo de toujours le 04/09/2025 à 18:36

Super revoilou le Grand Wauquiez !
Il va faire du bruit avec toutes ses casseroles !!!!

Signaler Répondre
avatar
bien d'accord le 04/09/2025 à 18:35
lambdapasbete a écrit le 04/09/2025 à 17h55

Gauche droite, tout le monde s'en fout parce que ca ne veut plus rien dire.
A part les vieux qui y croient encore, la réalité c'est que c'est la vision d'une personne qui fait l'action.
Si aulas veut developper Lyon harmonieusement en stoppant les idéologies extrémisées de gauche (qui sont partie intégrante de l'écologie telle que pratiquée par Doucet et compere) alors allons y.
Ce qui est sur, c'est qu'il sait comment gérer de grandes organisations, de gros projets de travaux (le grand stade, ca doit etre le plus gros batiment de rhone alpes! ) et qu'il est massivement expérimenté (il a créé sa boite , cegid, a donné du boulot à des centaines de personnes, a réussi à faire grandir sa boite, a remonté le club de foot jusqu'en ligue des champions, franchement, question experience , competence, et connaissance, surtout comparé à un salarié du milieu associatif , ce qu'est doucet , ou un mini chef d'entreprise , ce qu'est compere, c'est factuellement largement au dessus.

En dehors des idéologistes théoriciens de la politique, qui vous expliquent ce que vous devez penser d'un homme publique (merci)
Sur le fond,
Aulas a une experience des projets, des organisations, de la vie , très largement supérieure à ce que peut imaginer Doucet ou Bernard.

Signaler Répondre
avatar
La Turlute le 04/09/2025 à 18:34

Ca y est les écolos se déchainent sur LM, vu qu'ils sentent le vent tourné
Ils vont manger les pissenlits par le racine ! Bon appétit

Signaler Répondre
avatar
Schuss69 le 04/09/2025 à 18:31
prout prout a écrit le 04/09/2025 à 18h18

La grosse tâche c'est le truc au milieu, lui faudrait l'expulser comme un bouton de pu

Bien d'accord avec vous. Si le tandem Aulas/Oliver veut l'emporter, il faudra que Wauquier se fasse très discret. Ils n'ont pas besoin de lui pour virer les incompétents qui gèrent notre ville actuellement.

Signaler Répondre
avatar
lambdapasbete le 04/09/2025 à 18:31
Mouais a écrit le 04/09/2025 à 18h13

Cher contri-buteur, pardonnez-moi (y compris pour ce jeu de mot facile), mais on dirait un Italien des années 2000 en train de parler de Berlusconi… Désolé mais ce bilan, sans doute respectable dans le monde des affaires, ne fait pas de lui un candidat séduisant à mes yeux.
J’ai l’impression de vivre dans un film de science fiction. Bientôt la ville s’appellera « Groupama-Lyon » ? Quel est le projet ? Où est expliqué ce qu’est l’intérêt général pour les Lyonnais ? Qu’est-ce que notre ville va devenir, demain, au regard des défis qui s’annoncent ?
Je veux bien attendre son programme mais ça sent tellement l’esbroufe en mode Macron (ni de droite, ni de gauche, bien au contraire…) que j’ai l’impression d’avoir déjà vu le film...

le projet, cher insulteur (on reconnait la pate des idéologies extrémistes bien imprimées dans votre cerveau) viendra , je ne sais pas, peut etre quand il sera officiellement candidat ?
non , ca vous est pas venu à l'idée ?
Quand à Berlusconi, il avait sa vision . Mais comment savez vous que tous les entrepreneurs qui réussissent ont les meme idées que Berlusconi ?
Ce serait pas un peu idiot comme remarque non ?
Quand aux terrains , en parler encore... Vous savez que c'est tranché par la loi, par la justice, par les juges . Vous remettez en cause la justice , vous ?
C'est marrant, c'est ce que font les extrémistes trotskistes de gauche, qui ne veulent qu'une chose : tout conflictualiser, tout détruire et ne rien respecter, ni les lois, ni les juges , ni les institutions.
Bon , je préfère constater que la France est un des plus grand pays de ce monde et que c'est parce que je respecte au mieux ses lois, ses juges et ses institutions.
Pour le reste, l'experience d'Aulas, c'est 50x ce que connait Doucet.
Evidence.

Signaler Répondre
avatar
prout prout le 04/09/2025 à 18:18

La grosse tâche c'est le truc au milieu, lui faudrait l'expulser comme un bouton de pu

Signaler Répondre
avatar
Salut l'artiste!!! le 04/09/2025 à 18:15
il n'y a pas que l'OL a écrit le 04/09/2025 à 15h39

renseignez vous sur la vie d'entrepreneur de JMA

Je connais l'artiste depuis longtemps, il n'a pas été seul pour créer ses entreprises , il a revendu ses participations en temps opportun pour s'enrichir. Renseignez-vous. Ce qui le guide, c'est le fric, peu importe les dégâts ( voir les expropriations à Decines pour les accès au stade des lulus) Il a méprisé les riverains " ces petites gens avec leurs petites maisons"

Signaler Répondre
avatar
Mouais le 04/09/2025 à 18:13
lambdapasbete a écrit le 04/09/2025 à 17h55

Gauche droite, tout le monde s'en fout parce que ca ne veut plus rien dire.
A part les vieux qui y croient encore, la réalité c'est que c'est la vision d'une personne qui fait l'action.
Si aulas veut developper Lyon harmonieusement en stoppant les idéologies extrémisées de gauche (qui sont partie intégrante de l'écologie telle que pratiquée par Doucet et compere) alors allons y.
Ce qui est sur, c'est qu'il sait comment gérer de grandes organisations, de gros projets de travaux (le grand stade, ca doit etre le plus gros batiment de rhone alpes! ) et qu'il est massivement expérimenté (il a créé sa boite , cegid, a donné du boulot à des centaines de personnes, a réussi à faire grandir sa boite, a remonté le club de foot jusqu'en ligue des champions, franchement, question experience , competence, et connaissance, surtout comparé à un salarié du milieu associatif , ce qu'est doucet , ou un mini chef d'entreprise , ce qu'est compere, c'est factuellement largement au dessus.

Cher contri-buteur, pardonnez-moi (y compris pour ce jeu de mot facile), mais on dirait un Italien des années 2000 en train de parler de Berlusconi… Désolé mais ce bilan, sans doute respectable dans le monde des affaires, ne fait pas de lui un candidat séduisant à mes yeux.
J’ai l’impression de vivre dans un film de science fiction. Bientôt la ville s’appellera « Groupama-Lyon » ? Quel est le projet ? Où est expliqué ce qu’est l’intérêt général pour les Lyonnais ? Qu’est-ce que notre ville va devenir, demain, au regard des défis qui s’annoncent ?
Je veux bien attendre son programme mais ça sent tellement l’esbroufe en mode Macron (ni de droite, ni de gauche, bien au contraire…) que j’ai l’impression d’avoir déjà vu le film...

Signaler Répondre
avatar
roco le 04/09/2025 à 18:09

l idiot utile des escrolos à enfin trouvé la voie de la raison avec son chaperon ridicule qui se croit encore hélas pour lui faiseur de roi !

Signaler Répondre
avatar
Ignotus le 04/09/2025 à 18:05
Tchao l'intermittent a écrit le 04/09/2025 à 15h45

Voter contre Doucet est tout sauf un danger. Ce mec est nuisible, la politique qu'il met en œuvre est nauséabonde.

De quoi s'approvisionne votre haine, pouvez-vous me donner quelques preuves ,quelques faits irréfutables, objectifs.

Signaler Répondre
avatar
lambdapasbete le 04/09/2025 à 17:55

Gauche droite, tout le monde s'en fout parce que ca ne veut plus rien dire.
A part les vieux qui y croient encore, la réalité c'est que c'est la vision d'une personne qui fait l'action.
Si aulas veut developper Lyon harmonieusement en stoppant les idéologies extrémisées de gauche (qui sont partie intégrante de l'écologie telle que pratiquée par Doucet et compere) alors allons y.
Ce qui est sur, c'est qu'il sait comment gérer de grandes organisations, de gros projets de travaux (le grand stade, ca doit etre le plus gros batiment de rhone alpes! ) et qu'il est massivement expérimenté (il a créé sa boite , cegid, a donné du boulot à des centaines de personnes, a réussi à faire grandir sa boite, a remonté le club de foot jusqu'en ligue des champions, franchement, question experience , competence, et connaissance, surtout comparé à un salarié du milieu associatif , ce qu'est doucet , ou un mini chef d'entreprise , ce qu'est compere, c'est factuellement largement au dessus.

Signaler Répondre
avatar
Ouf !!!! le 04/09/2025 à 17:50

Aprés 5 années de cauchemard, enfin une bonne nouvelle !!! ☀️🌝🌞

Signaler Répondre
avatar
Doucet repassera le 04/09/2025 à 17:49
T'es un gros naif toi a écrit le 04/09/2025 à 17h02

c'est l'equipe de wauquiez qui utilise le compte twitter du vieux aulas depuis le début de cette farce politique

Aucun lyonnais ne voudra de aulas, oliver ou wauquiez (sauf quelques boomers et les grenouilles de bénitier).

Signaler Répondre
avatar
le clan le 04/09/2025 à 17:48

Ça fait un peu, clan des rabibochards 🥴

Signaler Répondre
avatar
post sans sens le 04/09/2025 à 17:45
Chris696969 a écrit le 04/09/2025 à 17h35

Qu'en savez vous ? Vous êtes écolo ?

... car LW ne sera pas candidat à Lyon.

Signaler Répondre
avatar
MDR le 04/09/2025 à 17:40
Grand Dadais a écrit le 04/09/2025 à 17h27

Lyon ne veut pas de toi !
Returne dans tes terres volcaniques !!!!
Non, non et non !

les urnes parleront … mais a priori vous allez dégager les écolos .. et pas d’union NFP pour vous sauver cette fois ci !!

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 04/09/2025 à 17:35
Grand Dadais a écrit le 04/09/2025 à 17h27

Lyon ne veut pas de toi !
Returne dans tes terres volcaniques !!!!
Non, non et non !

Qu'en savez vous ? Vous êtes écolo ?

Signaler Répondre
avatar
Grand Dadais le 04/09/2025 à 17:27

Lyon ne veut pas de toi !
Returne dans tes terres volcaniques !!!!
Non, non et non !

Signaler Répondre
avatar
AntiKons le 04/09/2025 à 17:26

Ouf enfin de l'air frais dans notre ville
Dehors la crasse, les ordures, les rats, les bacs à compost, etc ....

Signaler Répondre
avatar
un seul souhait le 04/09/2025 à 17:26

Qu'ils remettent notre belle Ville de Lyon en état, redonnez nous de l'air , ras le bol de toutes ces bordures de trottoir et donnez un bon coup de nettoyage
Je vote pour une Ville Propre sans mauvaises herbes

Signaler Répondre
avatar
JackL le 04/09/2025 à 17:23

Les lyonnais allez voter cette fois ci !
Aulas est un winner 🥇

Signaler Répondre
avatar
Marc72 le 04/09/2025 à 17:23

Un bon geste du Maire du 2éme arrondissement de Lyon , travailler unis pour dégager le pire Maire de Lyon de notre histoire contemporaine

Signaler Répondre
avatar
Bon le 04/09/2025 à 17:20

Tant que Doucet dégage.
Personne ne fera pire

Signaler Répondre
avatar
et mon c. c 'est du poulet le 04/09/2025 à 17:12
Bonjour, les aigries ! a écrit le 04/09/2025 à 16h39

Mais Rulia qu’est-ce que vous avez fait dans votre vie qu’est-ce que vous avez construit ? Qu’est-ce que vous avez payé comme impôts ?
Beaucoup de respect pour ses chefs d’entreprise qui sont partis de pas grand-chose.
je vois dans ces postes beaucoup d’aigreur et surtout des gens qui craignent pour leurs intérêts, je parle de ces conseillers municipaux de gauche qui touchent leurs petites indemnités qui proscrastine toute la journée et qui serait incapable d’avoir un vrai travail ou d’avoir un projet pour une ville comme Lyon

Ce qui compte désormais, ce qui possède véritablement de la valeur, c’est l’argent. Le grand bouleversement n’est peut-être pas tant dans le fait que la quête du profit se soit peu à peu trouvée légitimée d’un point de vue moral et religieux, mais plutôt dans le fait que l’ensemble des relations humaines est désormais déterminé par la logique de l’intérêt.
De ce point de vue , Aulas était un as. Parle en au paysan de Décines , mais Tête , son avocat sera nous le rappeler .

Signaler Répondre
avatar
euhhh le 04/09/2025 à 17:10
Catalan a écrit le 04/09/2025 à 16h48

je confirme, JMA n est pas ma tasse de thé loin de la mais je voterai pour lui pour éliminer l incompétence ,le sectarisme et l idéologie anti sécurité, anti tout qui ne flatte qu une certaine population .

de tout façon tu votes a droite ? donc il y a pas trop de question non ?

Signaler Répondre
avatar
Super le 04/09/2025 à 17:09

on était nombreux à attendre ça. Et c’est tant mieux. Bien dans la tradition lyonnais de la réunion dès competences et des profils.

Signaler Répondre
avatar
ben d'un autre coté le 04/09/2025 à 17:09
Boca a écrit le 04/09/2025 à 16h43

il faut un renouvellement des élus d'urgence.

on a vu ce que cela a donné avec le macronisme ; c'était un espoir de renouveau ; peut etre qu'a l'échelon local ca pourrait fonctionner

Signaler Répondre
avatar
mauvaise pioche le 04/09/2025 à 17:03
Ex Précisions a écrit le 04/09/2025 à 16h52

Étonnant qu'il rejoigne Aulas et donc le camp présidentiel, alors que Wauquiez et Retailleau viennent d'annoncer qu'ils ne voulaient surtout pas d'un parti de gauche, sous-entendant qu'ils ne seraient pas opposés à une alliance avec le RN. Et le camp présidentiel est farouchement opposé au RN.
C'est la politique des chiffres, par chiffres j'entends nombre d'électeurs...

incomprehensible, votre post. Vous vous faites dès noeuds au cerveau.

Signaler Répondre
avatar
Jeff de Lyon le 04/09/2025 à 17:02
Erreur a écrit le 04/09/2025 à 16h44

Enorme erreur d'Aulas de se rapprocher de Wauquiez.

J'étais prêt à voter pour Aulas, mais si Wauquiez est dans les parages… non merci.

On ne peut pas faire confiance à ce type, Aulas, éloigne toi de lui…!

Aulas sait ce qu'il a faire de toute manière et Wauquiez fait ce qu'il veut c'est sont problème mais cela n'aura pas d'impact sur les orientations et vision de Aulas pour Lyon.

Signaler Répondre
avatar
T'es un gros naif toi le 04/09/2025 à 17:02
Erreur a écrit le 04/09/2025 à 16h44

Enorme erreur d'Aulas de se rapprocher de Wauquiez.

J'étais prêt à voter pour Aulas, mais si Wauquiez est dans les parages… non merci.

On ne peut pas faire confiance à ce type, Aulas, éloigne toi de lui…!

c'est l'equipe de wauquiez qui utilise le compte twitter du vieux aulas depuis le début de cette farce politique

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 04/09/2025 à 16:52

Étonnant qu'il rejoigne Aulas et donc le camp présidentiel, alors que Wauquiez et Retailleau viennent d'annoncer qu'ils ne voulaient surtout pas d'un parti de gauche, sous-entendant qu'ils ne seraient pas opposés à une alliance avec le RN. Et le camp présidentiel est farouchement opposé au RN.
C'est la politique des chiffres, par chiffres j'entends nombre d'électeurs...

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 04/09/2025 à 16:48

je confirme, JMA n est pas ma tasse de thé loin de la mais je voterai pour lui pour éliminer l incompétence ,le sectarisme et l idéologie anti sécurité, anti tout qui ne flatte qu une certaine population .

Signaler Répondre
avatar
Erreur le 04/09/2025 à 16:44

Enorme erreur d'Aulas de se rapprocher de Wauquiez.

J'étais prêt à voter pour Aulas, mais si Wauquiez est dans les parages… non merci.

On ne peut pas faire confiance à ce type, Aulas, éloigne toi de lui…!

Signaler Répondre
avatar
Boca le 04/09/2025 à 16:43
simplementcitoyen a écrit le 04/09/2025 à 16h34

et voici 3 clowns en photo, y'en a vraiment qui doute de rien. Wauquiez va t il rendre l'argent pour son repas avec 90 invités pour 100 000 € d'argent public, les profiteurs qui ne sont pas là pour le bien être des citoyens.

il faut un renouvellement des élus d'urgence.

Signaler Répondre
avatar
Bonjour, les aigries ! le 04/09/2025 à 16:39
guignol lyonnais a écrit le 04/09/2025 à 15h19

sans surprise… très minable tout ça…

Mais Rulia qu’est-ce que vous avez fait dans votre vie qu’est-ce que vous avez construit ? Qu’est-ce que vous avez payé comme impôts ?
Beaucoup de respect pour ses chefs d’entreprise qui sont partis de pas grand-chose.
je vois dans ces postes beaucoup d’aigreur et surtout des gens qui craignent pour leurs intérêts, je parle de ces conseillers municipaux de gauche qui touchent leurs petites indemnités qui proscrastine toute la journée et qui serait incapable d’avoir un vrai travail ou d’avoir un projet pour une ville comme Lyon

Signaler Répondre
avatar
Plhilippe C le 04/09/2025 à 16:38

Et Wauquiez qui croit tirer les ficelles...

Signaler Répondre
avatar
les casseroles le 04/09/2025 à 16:35
Un bon début a écrit le 04/09/2025 à 15h23

Ce front républicain contre l'extrême gauche est salutaire.

Il ne reste plus qu'à faire tomber Doucet et Kepenikian avec cette affaire politico-financière des chargés de mission fictifs et le match sera plié.

Ce soir, je sors le champagne ! 🍾🥂

d' Aulas et de Wauqiez , elles vont faire un drôle de boucan à coté Kénépé et Doucet , c 'est de la musique douce .

Signaler Répondre
avatar
simplementcitoyen le 04/09/2025 à 16:34

et voici 3 clowns en photo, y'en a vraiment qui doute de rien. Wauquiez va t il rendre l'argent pour son repas avec 90 invités pour 100 000 € d'argent public, les profiteurs qui ne sont pas là pour le bien être des citoyens.

Signaler Répondre
avatar
Les macronistes + les républicains le 04/09/2025 à 16:25
Marcant a écrit le 04/09/2025 à 15h33

Oliver le faux derch avec sa bande de bras cassés Wauquiez, Aulas le non-candidat, non merci.
Je regrette d'avoir voté pour ce looser en 2020. Heureusement que la droite ne sera jamais élue sur Lyon.

C 'est du Bayrou ?

Signaler Répondre
avatar
toutquand le 04/09/2025 à 16:23

De gauche , je trouve que cet alliance . Et une bonne chose pour faire tomber les incompétent Doucet et Bernard , car ils sont peut-être bon pour planifier l'écologie sur PowerPoint mais incompétent pour la gestion d'une ville où Métropole !!!

Signaler Répondre
avatar
okosur le 04/09/2025 à 16:23

Ah ouais mais non, sans façon !

Signaler Répondre
avatar
Dripoux le 04/09/2025 à 16:09
@papy a écrit le 04/09/2025 à 15h43

Au contraire, ils rejettent leurs ambitions personnelles pour intégrer un collectif qui a plus de chance de victoire.

L'union fait la force en somme.

Question somme Aulas il est bien placé 400000 € c'est la somme de la dette de se monsieur avait caché sous le tapis pour la vente de l'OL

Signaler Répondre
avatar
Cyrielle69 le 04/09/2025 à 16:07

Il faut un programme précis autour de 2 ou 3 idées fortes: la sécurité, l'économie, le rayonnement de Lyon.
Il faut des personnes compétentes avec de l'expérience, des chefs d'entreprise.
Assez de l'idéologie.
Lyon, comme la France, est malade, très malade.

Signaler Répondre
avatar
AntiLFI le 04/09/2025 à 16:07

On en parle des alliances des écologistes ?
Voter pour Doucet, c'est voter pour l'extrême gauche de Melenchon.
Désolé, mais ça c'est pas possible.

Signaler Répondre
avatar
Escro-lot Dehors ! le 04/09/2025 à 16:05

Je voterai pour quiconque nous débarrassera des écolos et de leur alliés, et aura le courage d'engager un vaste programme de destruction de TOUT ce qui a été fait par ces nuisibles.
Retrouver le Lyon qu'on aime va être difficile mais il faut y croire 💪🏻

Signaler Répondre
avatar
Chantiers de Lyon toujours a l’arret le 04/09/2025 à 16:02

Aulas Ira au bout des choses !
La mairie de Doucet et Bernard de la Metrople ont un don … Commencer des dizaines de chantiers et travaux à Lyon sans les terminer !

Signaler Répondre

