"Manipulation de l'opinion publique" : Pierre Oliver recadré dans un courrier de l'adjoint à la Sécurité à Lyon

Une carte postale de ses meilleurs ennemis ? Plutôt un courrier officiel pour recadrer le maire LR du 2e arrondissement après avoir propagé une fausse information.

Pour rappel, Pierre Oliver avait, le 30 juillet dernier, diffusé une vidéo de véhicules de pompiers rue de la République, manœuvrant entre les bancs boudins blancs installés par la Métropole de Lyon. Le patron de la droite lyonnaise laissait entendre que les nouveaux aménagements "bloquaient" les soldats du feu en intervention. Or, il s'agissait d'un exercice du SDMIS, justement pour vérifier que les boudins blancs ne gênaient pas. Une fake news en somme.

@pierreoliver69 Des pompiers bloqués par les nouveaux bancs : quand l’aménagement oublie l’essentiel ♬ Ambulance Dance - Light Galaxy

C'est donc Mohamed Chihi, adjoint au maire de Lyon chargé de la Sécurité, qui a été chargé de taper sur les doigts de Pierre Oliver.

Dans un courrier transmis par la Ville à Tribune de Lyon, l'écologiste estime qu'une "telle allégation (de la part de Pierre Oliver ndlr), fondée sur une interprétation biaisée et une mise en scène calculée, ne relève plus du débat d’idées, mais d’une forme de manipulation de l’opinion publique. La démocratie ne se nourrit pas de contre-vérités virales, mais d’un devoir de vérité. La sécurité de nos concitoyens mérite mieux que des polémiques artificielles".

Malgré ces remontrances, Pierre Oliver n'a pas supprimé sa vidéo incriminée.

Ce mardi, il répond même à son interlocuteur, soulignant le fait que l'adjoint, pourtant à la tête d'une délégation importante, est beaucoup moins présent et médiatisé qu'en début de mandat : "M. Chihi réapparaît… et veut donner des leçons ? Il a surtout abandonné les Lyonnais pendant 5 ans, alors que l’insécurité montait en flèche. Résultat : 280 policiers municipaux seulement et trop peu de caméras. Le constat est clair".