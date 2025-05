"Entre 400 000 et 700 000 euros" : Pierre Oliver accuse les écologistes de lancer leur campagne aux frais des Lyonnais

A un an des élections municipales, le maire écologiste va notamment organiser neuf réunions publiques dans tous les arrondissements à compter du 26 mai.

Mais ce n'est pas tout, puisque comme la Ville de Lyon en fait la promotion sur ses réseaux sociaux, les maires d'arrondissements et les élus sont actuellement dans les lieux de passage et les marchés pour discuter avec les habitants et leur distribuer un facicule sur le bilan de leur mandat.

Pour Pierre Oliver, c'est le "dernier scandale de la Ville de Lyon".

"Le maire de Lyon utilise les moyens de la collectivité pour faire la promotion de son mandat en vue de l'élection municipale", accuse le maire LR du 2e arrondissement, candidat déclaré à l'investiture pour 2026.

Entre les "magazines distribués", les "réunions dans les 9 arrondissements" et les "stands aux quatre coins de la ville", Pierre Oliver annonce avoir chiffré l'opération des Verts entre "400 000 et 700 000 euros", "le tout, aux frais du contribuable".

Pour l'élu LR, Grégory Doucet anticipe les restrictions légales liées aux campagnes municipales, puisque le plafond remboursable des frais engagés à Lyon "est de 500 000 euros".