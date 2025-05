Jean-Michel Aulas joue encore la montre pour les municipales à Lyon : "Le mandat politique n'est absolument pas d'actualité officielle"

Poussé par de nombreux Lyonnais ainsi que des élus à se présenter l'an prochain aux élections municipales de Lyon, Jean-Michel Aulas semble prendre un malin plaisir à faire planer le doute jusqu'au bout sur son envie d'y aller.

Ce mardi, au micro de RMC, l'ancien président de l'OL n'a pas été surpris qu'on l'interroge à ce sujet : "C'est une question que j'attendais. Il n'y a pas de décision de prise".

S'il reconnait qu'il y a "de fortes sollicitations", Jean-Michel Aulas, aujourd'hui vice-président délégué de la FFF, se dit "concentrés à 100% ou 180% avec Philippe (Diallo, président de la FFF ndlr) sur le devenir de la fédération et aussi de la ligue féminine".

Au micro de RMC Sport, Jean-Michel Aulas a affirmé qu'une candidature aux élections municipales de Lyon n'était "pas d'actualité" pour l'heure.https://t.co/se98lr8Dtq — RMC Sport (@RMCsport) May 13, 2025

"Comme toujours, quand on a un passé entrepreneurial et sportif, on a cette faculté à résoudre les problèmes. S'il devait y avoir éventuellement les deux choses, il faudrait probablement prioriser. Aujourd'hui, on n'en est pas là, le mandat politique n'est absolument pas d'actualité officielle. Je me consacre à 100% à la fédération", conclut JMA, qui réalisait pourtant de bons scores dans les deux premiers sondages qui le testaient à Lyon , dont un commandé par ses soins.