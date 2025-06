45,5°C sous l'oeuvre d'art de la place Bellecour à Lyon : Pierre Oliver (LR) est allé mesurer la température

Après avoir fait le buzz sur les réseaux sociaux avec son désormais célèbre "T'as vu l'horreur ?", le maire LR du 2e arrondissement de Lyon est retourné voir Tissage Urbain, dont l'installation doit prochainement se terminer place Bellecour.

Et l'édile y est allé avec un thermomètre frontal pour mesurer la température qu'il faisait en période de canicule sous l'ombrière. Verdict : 45,5°C !

Puis Pierre Oliver a répété l'opération sous les arbres de la place Bellecour plantés sur sa partie sud. Là, la température affichée sur son thermomètre était de 35,4°C. Soit près de 10 degrés de différence.

"Il fait la même température sous l'oeuvre d'art que sur la place Bellecour. Le seul endroit où il y a de la fraîcheur, c'est sous les arbres sur la partie sud de la place. Les 1,6 million d'euros qui ont été dépensés par la Ville de Lyon ont été jetés par la fenêtre", déclare celui dont on attend de savoir s'il restera candidat aux municipales ou s'il rejoindra Jean-Michel Aulas.

Outre la fiabilité questionnable d'un tel thermomètre pour mesurer la température de l'air, Pierre Oliver oublie de rappeler que la végétalisation de la place Bellecour, d'abord promise par le maire de Lyon Grégory Doucet dans le cadre du budget participatif, n'est pas possible en l'état, à cause du parking et de la station de métro sous la place emblématique de la Presqu'île.