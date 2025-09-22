Les Coulisses du Grand Lyon

Pierre Oliver : "Les écologistes sont dans un état de panique à Lyon face à Jean-Michel Aulas"

Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement de Lyon, est l'invité ce lundi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Ce vendredi soir, Jean-Michel Aulas lancera sa campagne avec un meeting à la Confluence. Pierre Oliver sera présent, puisque le maire du 2e arrondissement l'a rejoint récemment. "Jean-Michel Aulas est vraiment le bon candidat", selon le patron de la droite lyonnaise, qui voit une "opportunité inédite de pouvoir redonner de l'attractivité à Lyon, remettre de la sécurité".

"A l'échelon local, ce qui compte, c'est la personnalité des colistiers", poursuit Pierre Oliver, qui espère rassembler du centre-gauche à la droite, avec des personnalités de la société civile.

Pierre Oliver réagit aussi à la mise à l'écart de plusieurs adjoints pour 2026, dont Mohamed Chihi, chargé de la Sécurité. "Il fallait trouver un responsable. Mais Mohamed Chihi était là pour appliquer la politique de Grégory Doucet", critique-t-il.

"Les écologistes sont dans un état de panique. Ils vont avoir du mal à vendre l'invendable", conclut-il.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Meeting Jean-Michel Aulas
02:01 Les Républicains à la peine à Lyon
03:05 Négociations avec Jean-Michel Aulas
03:43 Adjoints de Grégory Doucet écartés
07:04 Commerçants du centre-ville
09:08 Bientôt un programme ?

47 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Iznogood le 22/09/2025 à 17:48

Hummm… c’est quoi LFI ?

avatar
Chris696969 le 22/09/2025 à 17:02
LFI 69 a écrit le 22/09/2025 à 12h09

Les écologistes n'ont pas peur d'Aulas, ils ont peur de LFI qui sera la première force de gauche au premier tour.
Personne n'a peur de l'attelage Aulas-LR-Horizon-UDI et autres groupuscules aux poid inexistant dans les urnes.

Analyse lunaire digne de l'URSS époque BREJNEVIENNE...

avatar
cela fera une le 22/09/2025 à 16:57
Sbeurre a écrit le 22/09/2025 à 15h53

Je souhaite la victoire d'aulas mais malheureusement.......

opposition structurée .

avatar
les boomers le 22/09/2025 à 16:55
Pedaleduschnok a écrit le 22/09/2025 à 16h36

les écolos élus en 2020 avec seulement 17%des voix et 60,% d'abstention cause COVID..Quelle belle representation démocratique.la dictature écolo-lfiste a tué notre ville.Aulas fera la transition pour apaiser Lyon.vous avez inventez la haine envers les automobilistes,les boomers et le petit peuple on va vous la rendre avec plaisir.

Adressez vous à Bayrou , cela a été sa dernière trouvaille .

Mais que les jeunes voteraient aussi massivement pour la préservation de leur condition de vie , cela me réjouit effectivement .
La jeunesse de Lyon entrainera parents et grand parents comme en 20 ou en 24 !

avatar
Lul le 22/09/2025 à 16:55

...mais clairement pas devant Pierre Oliver, "l'opposant n°1" qui s'est tellement illustré au quotidien pendant le mandat qu'il s'est fait piqué sa place de candidats en quelques jours par un vieux bonhomme.

avatar
Pedaleduschnok le 22/09/2025 à 16:36
Etat de panique ? a écrit le 22/09/2025 à 15h39

Majorité absolue pour Doucet dans un sondage du début de l 'été , chez un confrère dans la jeunesse ,jusqu ' à 34 ans . Aulas ne le dépassait que chez les +75 ans .
Aux dernières législatives de l 'année dernières carton plein avec 4 députés sur 4 avec une participation record .
Dans sa circo , Madame Montille a fait un sore à un chiffre . On continue ou l 'on s' arrête ? .
Le couple Wauquiez-Aulas me parait bien mal parti . Et ce n 'est pas l 'histrion du deuxième qui y changera quelque chose .

les écolos élus en 2020 avec seulement 17%des voix et 60,% d'abstention cause COVID..Quelle belle representation démocratique.la dictature écolo-lfiste a tué notre ville.Aulas fera la transition pour apaiser Lyon.vous avez inventez la haine envers les automobilistes,les boomers et le petit peuple on va vous la rendre avec plaisir.

avatar
Sbeurre le 22/09/2025 à 15:53

Je souhaite la victoire d'aulas mais malheureusement.......

avatar
Etat de panique ? le 22/09/2025 à 15:39

Majorité absolue pour Doucet dans un sondage du début de l 'été , chez un confrère dans la jeunesse ,jusqu ' à 34 ans . Aulas ne le dépassait que chez les +75 ans .
Aux dernières législatives de l 'année dernières carton plein avec 4 députés sur 4 avec une participation record .
Dans sa circo , Madame Montille a fait un sore à un chiffre . On continue ou l 'on s' arrête ? .
Le couple Wauquiez-Aulas me parait bien mal parti . Et ce n 'est pas l 'histrion du deuxième qui y changera quelque chose .

avatar
Tête chercheuse le 22/09/2025 à 15:11
clown a écrit le 22/09/2025 à 13h40

je crois que cet homme est totalement hors des réalités…

Vous parlez de Doucet enfermé dans les dogmes hors-sol de son parti qui méprise les intérêts de Lyon et des lyonnais depuis 2020 ? C'est l'idée avec l'expression clown.

avatar
Jeff de Lyon le 22/09/2025 à 15:07
Lyonnaisedu3 a écrit le 22/09/2025 à 12h20

Ridicule petit bonhomme sot et infatué

Un peu de respect pour tirer le débat vers le haut, évitez insultes et mépris pour donner l'image d'un militant ou adepte du clan qui occupe la mairie de Lyon.

avatar
Grosse déception le 22/09/2025 à 15:01

Ce Oliver est un tocar. Il prône plus de circulation dans son arrondissement... au détriment de ses administrés. Il a sûrement sondé l'opinion dans un diner de bagnolards organisé par Aulas et Wauquiez. Une vraie girouette, qu'il retourne faire mumuse avec sa trottinette électrique.
PS : Aulas fera plouf.

avatar
Levar le 22/09/2025 à 14:38

On parle bien du gars qui va activer les brumisateurs de la place Bellecour à 2h du mat pour essayer de faire croire qu'ils tournent toute la nuit ?

avatar
Merciiii le 22/09/2025 à 14:34

Notre machine à gagner

avatar
ah oui ? le 22/09/2025 à 14:10
clown a écrit le 22/09/2025 à 13h40

je crois que cet homme est totalement hors des réalités…

dites-nous en quoi

avatar
vendre l'invendable le 22/09/2025 à 13:54

Comme la mesure de température avec un thermomètre pour la fièvre ou la hauteur de bancs de la rue de la Ré ?
Sacré Oliver ! Il ne lui manque plus que Hardy... (Mais vous m'avez dit de dire "Hardy" !)

avatar
roco le 22/09/2025 à 13:49
sosso a écrit le 22/09/2025 à 13h19

un vrai clown sauvé du déshonneur par Mr Wauquiez en personne qui lui a négocié un poste auprès de JMA
misérable image d un pseudo homme politique imbu de sa personne
Et dire Qu il faut encore croire à la politique !

Et un clown avec le,sourire en plus !

avatar
roco le 22/09/2025 à 13:47
Fatigué par ce tiktoker a écrit le 22/09/2025 à 13h30

La Métropole de Lyon (dont Grégory Doucet est dans l’exécutif municipal) a assigné Arkema (et Daikin) devant la justice via un référé expertise pour faire la lumière sur les responsabilités dans la pollution aux PFAS

Pierre Oliver l’aurait-il fait?

mais quel rapport avec le sujet?

avatar
Gui le 22/09/2025 à 13:45

Lyon doit se débarrasser de la gauche radicale qui pollue la vie des lyonnais depuis maintenant 5 années. Nous devons retrouver une ville apaisée et cela passe par une rupture avec la politique actuelle lyonnaise.

avatar
clown le 22/09/2025 à 13:40

je crois que cet homme est totalement hors des réalités…

avatar
Lolotoooooooooooooo le 22/09/2025 à 13:31

Je crois qu'il n'est pas plus mature que les écolos ....... ça promet !

avatar
Fatigué par ce tiktoker le 22/09/2025 à 13:30

La Métropole de Lyon (dont Grégory Doucet est dans l’exécutif municipal) a assigné Arkema (et Daikin) devant la justice via un référé expertise pour faire la lumière sur les responsabilités dans la pollution aux PFAS

Pierre Oliver l’aurait-il fait?

avatar
Jeanjeanandco le 22/09/2025 à 13:28

Les ecolos ont laissé notre ville dans un état pas possible, les commerçants du centre ville et pas que déposent le bilan un à un..
des travaux qui commencent mais ne s’arrêtent jamais .. Et pour couronner le tout Mohamed Chihi censé s’occuper de la sécurité à Lyon a manqué à ses obligations sans jamais être inquiété ..

avatar
sosso le 22/09/2025 à 13:19

un vrai clown sauvé du déshonneur par Mr Wauquiez en personne qui lui a négocié un poste auprès de JMA
misérable image d un pseudo homme politique imbu de sa personne
Et dire Qu il faut encore croire à la politique !

avatar
On est d’accord, on est d’accord…mais j’ai quand même un peu peur le 22/09/2025 à 13:17
LFI 69 a écrit le 22/09/2025 à 12h09

Les écologistes n'ont pas peur d'Aulas, ils ont peur de LFI qui sera la première force de gauche au premier tour.
Personne n'a peur de l'attelage Aulas-LR-Horizon-UDI et autres groupuscules aux poid inexistant dans les urnes.

En tout cas, merci pour ce message plein d’optimisme et rassurant !

avatar
Front sanitaire 2026 le 22/09/2025 à 13:15
Rue des Remparts des Niais a écrit le 22/09/2025 à 12h38

Si on parle de Pierre Oliver, c'est un triple pléonasme

Que dire des militants écolos et de leurs adeptes aussi méprisant et sectaires que leurs gourous qui imposent leurs dogmes depuis 2020 ?

avatar
Grotesque le 22/09/2025 à 13:10
LFI 69 a écrit le 22/09/2025 à 12h09

Les écologistes n'ont pas peur d'Aulas, ils ont peur de LFI qui sera la première force de gauche au premier tour.
Personne n'a peur de l'attelage Aulas-LR-Horizon-UDI et autres groupuscules aux poid inexistant dans les urnes.

Croire que le résultat de l'élection présidentielle est transposable aux élections municipales, se prendre une grosse raclée.

avatar
ex ridicule le 22/09/2025 à 13:06

C'est bien Pierro continue comme ça

avatar
Grotesque le 22/09/2025 à 13:06

Bah si les écologistes tremblent devant ce monsieur, c'est vraiment qu'ils sont en panique. Son récit fait de fausses informations, d'exagerations et de tartarinades soulèvent au mieux le sarcasme, au pire la nausée.

avatar
Bonne pioche le 22/09/2025 à 13:05

JMA + PO, ça devrait passer.

avatar
Troll du 3e arrt... le 22/09/2025 à 13:02
Lyonnaisedu3 a écrit le 22/09/2025 à 12h20

Ridicule petit bonhomme sot et infatué

... missionnée par qui pour injurier ?

avatar
Merci... le 22/09/2025 à 13:01
Au clair de la Lune, mon ami Pierre O. a écrit le 22/09/2025 à 12h30

Pierre O, le loser magnifique.
Ce qui est certain, c'est que personne a Lyon n'est en état de panique face a Pierre Oliver.
Ni les écolos, ni l'extrême droite, ni le centre, ni même ses concurrents Lyonnais au sein de LR.
Ces derniers attendent juste qu'il se plante l'année prochaine pour lui piquer sa place.

... d'acter sa bonne foi.

avatar
Oliver fait les choses dans l'ordre le 22/09/2025 à 13:00
Dans la famille arriviste je choisis le petit Pierre a écrit le 22/09/2025 à 12h23

Et qui faisait dans son froc il y a encore un mois à l'idée qu'Aulas le laisse sur bas côté ?

Oliver s'est déclaré l'an dernier. Un an après surgit JMA. Oliver discute trois mois avec Aulas et ils se mettent d'accord. Où est le problème ? C'est bien plus digne que tous les troisièmes couteaux façon Hamelin, Broliquier et consorts qui se sont précipités chez Aulas dès qu'il a montré le bout du nez pour se ménager une gache. Y compris la Montille qui veut être première adjointe !

avatar
Le chargé de com de LR est en PLS le 22/09/2025 à 12:54
Aucun rapport a écrit le 22/09/2025 à 12h32

Les chargés de com de la mairie centrale sont de sortie.

Toi par contre tu devrais sortir t'aérer.
Et commence par aller de débarbouiller, troque tes charentaises pour des baskets et va faire un jogging.
ça te fera du bien.

avatar
Comme dirait Cabus le 22/09/2025 à 12:52

Il a tout en mains pour gagner le concours… mais il ne s’en rend pas compte !

avatar
Comme dirait Cabus le 22/09/2025 à 12:52

Il a tout en mains pour gagner le concours… mais il ne s’en rend pas compte !

avatar
Rue des Remparts des Niais le 22/09/2025 à 12:38
Lyonnaisedu3 a écrit le 22/09/2025 à 12h20

Ridicule petit bonhomme sot et infatué

Si on parle de Pierre Oliver, c'est un triple pléonasme

avatar
Pfuiiii le 22/09/2025 à 12:32

Ce suivisme de la droite derrière la seule candidature de J.M.A, alors qu'il existe bien d'autres figures intéressantes avec qui envisager un avenir pour Lyon, comme le discret, mais désormais expérimenté Yann Cucherat, par exemple, n'augure pas grand-chose de palpitant en terme de créativité et de renouvellement pour la ville, qui en pourtant bien besoin après six ans de quasi-catastrophe !

avatar
Aucun rapport le 22/09/2025 à 12:32

Les chargés de com de la mairie centrale sont de sortie.

avatar
Au clair de la Lune, mon ami Pierre O. le 22/09/2025 à 12:30

Pierre O, le loser magnifique.
Ce qui est certain, c'est que personne a Lyon n'est en état de panique face a Pierre Oliver.
Ni les écolos, ni l'extrême droite, ni le centre, ni même ses concurrents Lyonnais au sein de LR.
Ces derniers attendent juste qu'il se plante l'année prochaine pour lui piquer sa place.

avatar
Concrètement ? le 22/09/2025 à 12:28
Lyonnaisedu3 a écrit le 22/09/2025 à 12h20

Ridicule petit bonhomme sot et infatué

Vous avez des arguments pour étayer ce vous sert de jugement ou vous restez sur votre ridicule et creux commentaire ?

avatar
Pour augmenter nos chances le 22/09/2025 à 12:26

M Oliver, pour augmenter nos chances, pourriez vous vous rallier à Gregory Doucet ?
...
merci

avatar
Dans la famille arriviste je choisis le petit Pierre le 22/09/2025 à 12:23

Et qui faisait dans son froc il y a encore un mois à l'idée qu'Aulas le laisse sur bas côté ?

avatar
Lyonnaisedu3 le 22/09/2025 à 12:20

Ridicule petit bonhomme sot et infatué

avatar
Ça sent beaucoup plus que le sapin le 22/09/2025 à 12:20

Ah,ah,ah… les Écolos qui se croyaient réélus dans un fauteuil !!
Là, ils pourront aller à la pêche et le petit Valentin faire une année de spécialisation à l’Insa en transport et gestion des flux,il en a besoin.
Cette équipe a échoué sur tout …et même les pistes cyclables sont en partie ratées, un comble !

avatar
LFI 69 le 22/09/2025 à 12:09

Les écologistes n'ont pas peur d'Aulas, ils ont peur de LFI qui sera la première force de gauche au premier tour.
Personne n'a peur de l'attelage Aulas-LR-Horizon-UDI et autres groupuscules aux poid inexistant dans les urnes.

avatar
Le sourire le 22/09/2025 à 12:08

De faux derch, il fait vraiment petit fayot

avatar
roco le 22/09/2025 à 12:06

il,a,raison lui qui a retourné sa veste sous les yeux paternalistes de son mentor , car il a été en panique devant JMA mais ne s en souvient pas ….

