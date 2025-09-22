Pierre Oliver : "Les écologistes sont dans un état de panique à Lyon face à Jean-Michel Aulas"

Ce vendredi soir, Jean-Michel Aulas lancera sa campagne avec un meeting à la Confluence. Pierre Oliver sera présent, puisque le maire du 2e arrondissement l'a rejoint récemment. "Jean-Michel Aulas est vraiment le bon candidat", selon le patron de la droite lyonnaise, qui voit une "opportunité inédite de pouvoir redonner de l'attractivité à Lyon, remettre de la sécurité".

"A l'échelon local, ce qui compte, c'est la personnalité des colistiers", poursuit Pierre Oliver, qui espère rassembler du centre-gauche à la droite, avec des personnalités de la société civile.

Pierre Oliver réagit aussi à la mise à l'écart de plusieurs adjoints pour 2026, dont Mohamed Chihi, chargé de la Sécurité. "Il fallait trouver un responsable. Mais Mohamed Chihi était là pour appliquer la politique de Grégory Doucet", critique-t-il.

"Les écologistes sont dans un état de panique. Ils vont avoir du mal à vendre l'invendable", conclut-il.

00:00 Meeting Jean-Michel Aulas

02:01 Les Républicains à la peine à Lyon

03:05 Négociations avec Jean-Michel Aulas

03:43 Adjoints de Grégory Doucet écartés

07:04 Commerçants du centre-ville

09:08 Bientôt un programme ?