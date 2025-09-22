Pierre Oliver : "Les écologistes sont dans un état de panique à Lyon face à Jean-Michel Aulas"

Ce vendredi soir, Jean-Michel Aulas lancera sa campagne avec un meeting à la Confluence. Pierre Oliver sera présent, puisque le maire du 2e arrondissement l'a rejoint récemment. "Jean-Michel Aulas est vraiment le bon candidat", selon le patron de la droite lyonnaise, qui voit une "opportunité inédite de pouvoir redonner de l'attractivité à Lyon, remettre de la sécurité".
"A l'échelon local, ce qui compte, c'est la personnalité des colistiers", poursuit Pierre Oliver, qui espère rassembler du centre-gauche à la droite, avec des personnalités de la société civile.
Pierre Oliver réagit aussi à la mise à l'écart de plusieurs adjoints pour 2026, dont Mohamed Chihi, chargé de la Sécurité. "Il fallait trouver un responsable. Mais Mohamed Chihi était là pour appliquer la politique de Grégory Doucet", critique-t-il.
"Les écologistes sont dans un état de panique. Ils vont avoir du mal à vendre l'invendable", conclut-il.
00:00 Meeting Jean-Michel Aulas
02:01 Les Républicains à la peine à Lyon
03:05 Négociations avec Jean-Michel Aulas
03:43 Adjoints de Grégory Doucet écartés
07:04 Commerçants du centre-ville
09:08 Bientôt un programme ?
Hummm… c’est quoi LFI ?Signaler Répondre
Analyse lunaire digne de l'URSS époque BREJNEVIENNE...Signaler Répondre
opposition structurée .Signaler Répondre
Adressez vous à Bayrou , cela a été sa dernière trouvaille .Signaler Répondre
Mais que les jeunes voteraient aussi massivement pour la préservation de leur condition de vie , cela me réjouit effectivement .
La jeunesse de Lyon entrainera parents et grand parents comme en 20 ou en 24 !
...mais clairement pas devant Pierre Oliver, "l'opposant n°1" qui s'est tellement illustré au quotidien pendant le mandat qu'il s'est fait piqué sa place de candidats en quelques jours par un vieux bonhomme.Signaler Répondre
les écolos élus en 2020 avec seulement 17%des voix et 60,% d'abstention cause COVID..Quelle belle representation démocratique.la dictature écolo-lfiste a tué notre ville.Aulas fera la transition pour apaiser Lyon.vous avez inventez la haine envers les automobilistes,les boomers et le petit peuple on va vous la rendre avec plaisir.Signaler Répondre
Je souhaite la victoire d'aulas mais malheureusement.......Signaler Répondre
Majorité absolue pour Doucet dans un sondage du début de l 'été , chez un confrère dans la jeunesse ,jusqu ' à 34 ans . Aulas ne le dépassait que chez les +75 ans .Signaler Répondre
Aux dernières législatives de l 'année dernières carton plein avec 4 députés sur 4 avec une participation record .
Dans sa circo , Madame Montille a fait un sore à un chiffre . On continue ou l 'on s' arrête ? .
Le couple Wauquiez-Aulas me parait bien mal parti . Et ce n 'est pas l 'histrion du deuxième qui y changera quelque chose .
Vous parlez de Doucet enfermé dans les dogmes hors-sol de son parti qui méprise les intérêts de Lyon et des lyonnais depuis 2020 ? C'est l'idée avec l'expression clown.Signaler Répondre
Un peu de respect pour tirer le débat vers le haut, évitez insultes et mépris pour donner l'image d'un militant ou adepte du clan qui occupe la mairie de Lyon.Signaler Répondre
Ce Oliver est un tocar. Il prône plus de circulation dans son arrondissement... au détriment de ses administrés. Il a sûrement sondé l'opinion dans un diner de bagnolards organisé par Aulas et Wauquiez. Une vraie girouette, qu'il retourne faire mumuse avec sa trottinette électrique.Signaler Répondre
PS : Aulas fera plouf.
On parle bien du gars qui va activer les brumisateurs de la place Bellecour à 2h du mat pour essayer de faire croire qu'ils tournent toute la nuit ?Signaler Répondre
Notre machine à gagnerSignaler Répondre
dites-nous en quoiSignaler Répondre
Comme la mesure de température avec un thermomètre pour la fièvre ou la hauteur de bancs de la rue de la Ré ?Signaler Répondre
Sacré Oliver ! Il ne lui manque plus que Hardy... (Mais vous m'avez dit de dire "Hardy" !)
Et un clown avec le,sourire en plus !Signaler Répondre
mais quel rapport avec le sujet?Signaler Répondre
Lyon doit se débarrasser de la gauche radicale qui pollue la vie des lyonnais depuis maintenant 5 années. Nous devons retrouver une ville apaisée et cela passe par une rupture avec la politique actuelle lyonnaise.Signaler Répondre
je crois que cet homme est totalement hors des réalités…Signaler Répondre
Je crois qu'il n'est pas plus mature que les écolos ....... ça promet !Signaler Répondre
La Métropole de Lyon (dont Grégory Doucet est dans l’exécutif municipal) a assigné Arkema (et Daikin) devant la justice via un référé expertise pour faire la lumière sur les responsabilités dans la pollution aux PFASSignaler Répondre
Pierre Oliver l’aurait-il fait?
Les ecolos ont laissé notre ville dans un état pas possible, les commerçants du centre ville et pas que déposent le bilan un à un..Signaler Répondre
des travaux qui commencent mais ne s’arrêtent jamais .. Et pour couronner le tout Mohamed Chihi censé s’occuper de la sécurité à Lyon a manqué à ses obligations sans jamais être inquiété ..
un vrai clown sauvé du déshonneur par Mr Wauquiez en personne qui lui a négocié un poste auprès de JMASignaler Répondre
misérable image d un pseudo homme politique imbu de sa personne
Et dire Qu il faut encore croire à la politique !
En tout cas, merci pour ce message plein d’optimisme et rassurant !Signaler Répondre
Que dire des militants écolos et de leurs adeptes aussi méprisant et sectaires que leurs gourous qui imposent leurs dogmes depuis 2020 ?Signaler Répondre
Croire que le résultat de l'élection présidentielle est transposable aux élections municipales, se prendre une grosse raclée.Signaler Répondre
C'est bien Pierro continue comme çaSignaler Répondre
Bah si les écologistes tremblent devant ce monsieur, c'est vraiment qu'ils sont en panique. Son récit fait de fausses informations, d'exagerations et de tartarinades soulèvent au mieux le sarcasme, au pire la nausée.Signaler Répondre
JMA + PO, ça devrait passer.Signaler Répondre
... missionnée par qui pour injurier ?Signaler Répondre
... d'acter sa bonne foi.Signaler Répondre
Oliver s'est déclaré l'an dernier. Un an après surgit JMA. Oliver discute trois mois avec Aulas et ils se mettent d'accord. Où est le problème ? C'est bien plus digne que tous les troisièmes couteaux façon Hamelin, Broliquier et consorts qui se sont précipités chez Aulas dès qu'il a montré le bout du nez pour se ménager une gache. Y compris la Montille qui veut être première adjointe !Signaler Répondre
Toi par contre tu devrais sortir t'aérer.Signaler Répondre
Et commence par aller de débarbouiller, troque tes charentaises pour des baskets et va faire un jogging.
ça te fera du bien.
Il a tout en mains pour gagner le concours… mais il ne s’en rend pas compte !Signaler Répondre
Il a tout en mains pour gagner le concours… mais il ne s’en rend pas compte !Signaler Répondre
Si on parle de Pierre Oliver, c'est un triple pléonasmeSignaler Répondre
Ce suivisme de la droite derrière la seule candidature de J.M.A, alors qu'il existe bien d'autres figures intéressantes avec qui envisager un avenir pour Lyon, comme le discret, mais désormais expérimenté Yann Cucherat, par exemple, n'augure pas grand-chose de palpitant en terme de créativité et de renouvellement pour la ville, qui en pourtant bien besoin après six ans de quasi-catastrophe !Signaler Répondre
Les chargés de com de la mairie centrale sont de sortie.Signaler Répondre
Pierre O, le loser magnifique.Signaler Répondre
Ce qui est certain, c'est que personne a Lyon n'est en état de panique face a Pierre Oliver.
Ni les écolos, ni l'extrême droite, ni le centre, ni même ses concurrents Lyonnais au sein de LR.
Ces derniers attendent juste qu'il se plante l'année prochaine pour lui piquer sa place.
Vous avez des arguments pour étayer ce vous sert de jugement ou vous restez sur votre ridicule et creux commentaire ?Signaler Répondre
M Oliver, pour augmenter nos chances, pourriez vous vous rallier à Gregory Doucet ?Signaler Répondre
...
merci
Et qui faisait dans son froc il y a encore un mois à l'idée qu'Aulas le laisse sur bas côté ?Signaler Répondre
Ridicule petit bonhomme sot et infatuéSignaler Répondre
Ah,ah,ah… les Écolos qui se croyaient réélus dans un fauteuil !!Signaler Répondre
Là, ils pourront aller à la pêche et le petit Valentin faire une année de spécialisation à l’Insa en transport et gestion des flux,il en a besoin.
Cette équipe a échoué sur tout …et même les pistes cyclables sont en partie ratées, un comble !
Les écologistes n'ont pas peur d'Aulas, ils ont peur de LFI qui sera la première force de gauche au premier tour.Signaler Répondre
Personne n'a peur de l'attelage Aulas-LR-Horizon-UDI et autres groupuscules aux poid inexistant dans les urnes.
De faux derch, il fait vraiment petit fayotSignaler Répondre
il,a,raison lui qui a retourné sa veste sous les yeux paternalistes de son mentor , car il a été en panique devant JMA mais ne s en souvient pas ….Signaler Répondre