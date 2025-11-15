Culture

"Il y a un truc qui burne" : Lorànt Deutsch atterré devant l'oeuvre de la place Bellecour, Tissage Urbain, à Lyon

L'art, c'est subjectif.

En décidant de proposer "un nouveau regard" pour la place Bellecour avec l'oeuvre d'art Tissage Urbain, Grégory Doucet divise les Lyonnais... mais pas que !

De passage à Lyon, Lorànt Deutsch a pris le temps de faire une vidéo pour ses réseaux sociaux au sujet de l'oeuvre éphémère. Mais à la vue de son visage dépité, on imagine que l'écrivain spécialiste de l'Histoire et du patrimoine n'a pas l'air d'apprécier : "Je suis place Bellecour, où les Lyonnais ont décidé d'y faire sécher leurs draps. Je sais que Lyon, c'est la capitale du drap, du textile, des canuts, de la soie.. Mais quand même ! Faire ça devant Louis XIV, il y a un truc qui burne !"

C'est vrai qu'avec un Tancarville à 1,6 million d'euros, Lyon ne fait rien pour renier sa réputation de ville bourgeoise.

Tissage Urbain

lorant-deutsch

avatar
AntiLFI le 15/11/2025 à 15:05
Aulas vite a écrit le 15/11/2025 à 12h44

Bientôt Juninho attaché a la culture et Benzema attaché a l'urbanisme.
Aulas va diriger Lyon comme une équipe de foot, sans wokisme.

Fin du gauchisme à la tête de la ville. Bon débarras.

Signaler
avatar
oui-oui le 15/11/2025 à 14:50

L' art est fait pour faire apparaître le beau. Au contraire l' art contemporain c' est de la laideur ostentatoire.

Signaler
avatar
Général Salan le 15/11/2025 à 14:41

A titre personnel je ne trouve pas ça moche mais vraiment d'un prix exorbitant pour des poutres et de bouts de tissus, de plus il a fallu placer des caméras de surveillance, quelle gaspillage, elles seraient plus utiles dans mon quartier où une voiture est partie en fumée récemment.

Signaler
avatar
J'allucine le 15/11/2025 à 14:38

1,6 millions d´euros pour faire sécher du linge.
Heureusement que l´on est au pays du guignol.

Signaler
avatar
Lyon2026revient le 15/11/2025 à 14:36
historien fake a écrit le 15/11/2025 à 11h03

L'avis d'un faux historien est aussi intéressante que l'avis d'un faux économiste de TF1, poubelle

Je prends son avis de simple citoyen sensé et réaliste. J'adore l expression séchage de draps 👍👍. Cet étendage est moche c'est une évidence, c'est tout🥴.

Signaler
avatar
La logique le 15/11/2025 à 14:28
Dan a écrit le 15/11/2025 à 13h19

Qu’est ce que l’art ? Un choc émotionnel ? C’est donc une réussite. Après que chacun donne son avis, mais pas cet énergumène parisien qui pense détenir la vérité esthétique… qu’aurait il dit du centre Pompidou ????

Doucet est un énergumène parisien
Donc si je suis votre logique, son avis et ses politiques ne sont pas légitimes à Lyon
Votre « pensée », c’est tout un programme!

Signaler
avatar
C 'est nous les canuts.... le 15/11/2025 à 14:28
SuperTonton a écrit le 15/11/2025 à 13h55

On devrait plutôt déboulonner la statue de Louis XIV, roi obscène qui a fait beaucoup de mal au pays et à son peuple.

Liberté , Égalité ,Fraternité

Si cela le défrise, l 'autre ami des tyrans , tant mieux ...

Signaler
avatar
Jeff de Lyon le 15/11/2025 à 14:24
Dong a écrit le 15/11/2025 à 13h47

Comme tout le monde, il aurait donné son avis perso. Qui n'a pas plus de valeur que le votre....
Mais pas moins non plus. En tout cas pas moins parce qu'il serait parisien.
Au mieux votre commentaire est idiot (un parisien au autant le droit qu'un lyonnais de se prononcer sur cette oeuvre), au pire il est raciste (vous considérez le point de vue des parisiens* inférieur à celui des lyonnais).
Et comme dirait Vincent Moscato (l'acteur-animateur radio-poète, pas l'ex-rugbyman): "Y'a pas besoin de se mettre un plume dans le cul pour apprécier le music-hall". Merci Vincent.

* ça fonctionne avec tout le monde, il suffit de remplacer "parisiens" par autre chose.

Le point de vue d'un lyonnais qui voit ce truc presque tous les jours ça compte plus que madame Michu qui habite à l'autre bout de la France ? Le point de vue d'un lyonnais qui a participé au financement de ce truc sans qu'on lui demande, ça compte plus que l'avis de d'un non lyonnais ? Il est où le racisme ? Vous nous faites une imitation de Bagnon quand on évoque les "vrais lyonnais", pour lui c'est une dérive nazie, le type sans argument qui s'exprime par l'outrance et l'abject.

Signaler
avatar
Aucun rapport le 15/11/2025 à 14:19
Dunning Krueger a écrit le 15/11/2025 à 12h42

L'avis de Laurent Deutsch sur l'Histoire a un près autant d'utilité que l'avis de Cyril Hanouna sur les pistes théoriques qui permettraient d'unifier la physique quantique et la relativité générale.

J'aurais tendance à être d'accord avec vous, mais là, on ne parle pas d'histoire donc je ne vois pas bien ce que vient faire votre commentaire.

Signaler
avatar
mat le 15/11/2025 à 14:17

on ne peut que donner raison à ce monsieur éminemment cultivé et qui sait ce que représente l’histoire et le patrimoine de la France. Dehors cette mocheté et les gens qui ont payé pour la mettre sur cette magnifique place.

Signaler
avatar
contre feux le 15/11/2025 à 13:59

la mairie allume des contre-feux en envoyant aux claviers ses supportaires pour défendre cette mocheté. il est vrai que dans notre pays il est strictement interdit de critiquer l art. La critique d ailleurs n est elle pas un art ?

Signaler
avatar
SuperTonton le 15/11/2025 à 13:55

On devrait plutôt déboulonner la statue de Louis XIV, roi obscène qui a fait beaucoup de mal au pays et à son peuple.

Signaler
avatar
Dong le 15/11/2025 à 13:47
Dan a écrit le 15/11/2025 à 13h19

Qu’est ce que l’art ? Un choc émotionnel ? C’est donc une réussite. Après que chacun donne son avis, mais pas cet énergumène parisien qui pense détenir la vérité esthétique… qu’aurait il dit du centre Pompidou ????

Comme tout le monde, il aurait donné son avis perso. Qui n'a pas plus de valeur que le votre....
Mais pas moins non plus. En tout cas pas moins parce qu'il serait parisien.
Au mieux votre commentaire est idiot (un parisien au autant le droit qu'un lyonnais de se prononcer sur cette oeuvre), au pire il est raciste (vous considérez le point de vue des parisiens* inférieur à celui des lyonnais).
Et comme dirait Vincent Moscato (l'acteur-animateur radio-poète, pas l'ex-rugbyman): "Y'a pas besoin de se mettre un plume dans le cul pour apprécier le music-hall". Merci Vincent.

* ça fonctionne avec tout le monde, il suffit de remplacer "parisiens" par autre chose.

Signaler
avatar
Journal Lillois? le 15/11/2025 à 13:26

qui dit Tancarville a Lyon ?

Signaler
avatar
Dan le 15/11/2025 à 13:19

Qu’est ce que l’art ? Un choc émotionnel ? C’est donc une réussite. Après que chacun donne son avis, mais pas cet énergumène parisien qui pense détenir la vérité esthétique… qu’aurait il dit du centre Pompidou ????

Signaler
avatar
Front sanitaire 2026 le 15/11/2025 à 13:18
historien fake a écrit le 15/11/2025 à 11h03

L'avis d'un faux historien est aussi intéressante que l'avis d'un faux économiste de TF1, poubelle

Depuis 2020 : fake maire mais vrai militant (avec les conséquences pour Lyon qui passe après l'idéologie d'un parti hors-sol).

Signaler
avatar
Mdr ! le 15/11/2025 à 13:14
gloubi a écrit le 15/11/2025 à 11h21

Pas d'accord le patineur de César ++++++++++

Pas d'accord non plus..
Ce truc est affreux, c'est du métal promis à la rouille, c'est grossier.. sa place est dans une casse, ou dans la demeure du chaos. Il n'y a rien de noble là dedans. Mon meilleur ami adore aussi, alors ok.
Cependant j'ai entendu des gens qui ne craignaient pas non plus "l'étendage".

Le probleme est surtout qu'on confie ce genre de chose à des artistes autoproclamés, qui ne sont pas des artisans.. et que rien de tout ça ne nous survivra.
Pendant des siècles on a taillé dans le marbre ou le granit, travaillé le bronze.. et oeuvré pour l'éternité. Aujourd'hui on a un budget pour et celui qui choisit quoi ne représente personne.
"Aujourd'hui".. en gros depuis presque 100 ans... Avant bah ça donne les 24 colonnes, une basilique de dingue, de belle gares, des statues, des fontaines etc..
Et encore une fois dans ce domaine les écolo ne dérogent pas, ils font comme les autres.

Signaler
avatar
historien fake=poubelle? le 15/11/2025 à 12:53
historien fake a écrit le 15/11/2025 à 11h03

L'avis d'un faux historien est aussi intéressante que l'avis d'un faux économiste de TF1, poubelle

tu dois probablement faire partie du club tres fermé des historiens dument homologués par une plethore de diplomes éventés,qui ne distillent leur science de salon qu entre inities ,dispersant ta science de façon elitiste et prostatique ,tout en jetant l anatheme sur des gens que tu estimes subjectivement non qualifies?
bin toi ,on te jette au bac à compost

Signaler
avatar
aimelyon le 15/11/2025 à 12:46

son avis intéresse que lui. il y en a qui aime et d'autres non c'est ainsi, de la a faire une vidéo, il y a bien pire en France comme la qui est cette énorme grenouille gonflable installée place Vendôme ? ou des ponts construit et jamais utilisé, il doit s’ennuyer.

Signaler
avatar
Hips le 15/11/2025 à 12:44
historien fake a écrit le 15/11/2025 à 11h03

L'avis d'un faux historien est aussi intéressante que l'avis d'un faux économiste de TF1, poubelle

Et pas plus que le votre qui est en carton également.
Allez donc vous promener au PMU retrouver vos amis.

Signaler
avatar
Aulas vite le 15/11/2025 à 12:44
Bientôt débarrassé a écrit le 15/11/2025 à 12h27

Cette blague gauchiste est bientôt terminée.
Les jours de Doucet à la mairie de Lyon sont comptés.
En mars prochain, Lyon sort de la doctrine gauchiste.

Bientôt Juninho attaché a la culture et Benzema attaché a l'urbanisme.
Aulas va diriger Lyon comme une équipe de foot, sans wokisme.

Signaler
avatar
Dunning Krueger le 15/11/2025 à 12:42
Aucun rapport a écrit le 15/11/2025 à 12h28

Et donc, quel avis sont à prendre en compte selon vous? Uniquement ceux qui sont d'accord avec vous?

L'avis de Laurent Deutsch sur l'Histoire a un près autant d'utilité que l'avis de Cyril Hanouna sur les pistes théoriques qui permettraient d'unifier la physique quantique et la relativité générale.

Signaler
avatar
Jay le 15/11/2025 à 12:40

Merci Lorànt nous aussi en tant que Lyonnais, nous avons honte et nous sommes atterrés devant la médiocrité de notre municipalité

Signaler
avatar
Bon le 15/11/2025 à 12:37
UNESCO a écrit le 15/11/2025 à 11h20

On devrait être radié du patrimoine mondial de l'UNESCO à cause de cette merde pseudo artistique.

Vous avez entièrement raison.
Je ne comprends pas d’ailleurs comment l’unesco et les bâtiments de France et autres organismes d’habitude si prompt à donner leur avis aient pu accepter une telle horreur.
Quand à Doucet il devrait être poursuivi en justice pour gaspillage aggravé d’argent public

Signaler
avatar
Aucun rapport le 15/11/2025 à 12:28
historien fake a écrit le 15/11/2025 à 11h03

L'avis d'un faux historien est aussi intéressante que l'avis d'un faux économiste de TF1, poubelle

Et donc, quel avis sont à prendre en compte selon vous? Uniquement ceux qui sont d'accord avec vous?

Signaler
avatar
Bientôt débarrassé le 15/11/2025 à 12:27

Cette blague gauchiste est bientôt terminée.
Les jours de Doucet à la mairie de Lyon sont comptés.
En mars prochain, Lyon sort de la doctrine gauchiste.

Signaler
avatar
PICATAR le 15/11/2025 à 12:25
Echelle de valeurs a écrit le 15/11/2025 à 11h26

S'agissant d'un mobilier urbain / œuvre d'art, tous les avis se valent, ne vous déplaise.
Votre remarque a peu de sens: quelles personnes selon vous sont susceptibles de donner un avis sur cette œuvre ?
Faut-il être historien pour donner son avis ?
Faut-il être artiste pour donner son avis ?
La comparaison avec l'économie est d'autant plus gênante que l'économie est une discipline dans laquelle les sciences et la connaissance jouent un rôle. On a pas besoin de maitriser des concepts complexes pour savoir si on aime cette œuvre d'art, on a pas besoin d'un savoir faire particulier pour vulgariser le concept autour de cette œuvre.
Vous confondez l'opinion de chacun sur la valeur du dispositif de la place Bellecour en tant qu’œuvre d'art ou mobilier urbain (pare-soleil) et un avis d'expert sur un sujet technique (donc appuyé de faits, d'arguments techniques, éventuellement sujets à débats s'ils découlent de théories concurrentes.
Toutes les opinions se valent (y comprend celle de Lorànt Deutsch) alors que tous les avis ne se valent pas (ceux des experts ont évidemment plus de valeur).

+ 100

Signaler
avatar
GLOUGLOU 1er le 15/11/2025 à 12:18
Il aurait dû venir en plein été a écrit le 15/11/2025 à 11h43

L'effet rafraîchissant de cette structure artistique est indéniable! Il fait désormais frais toute l'année sur la place Bellecour.

Merci Grégory ♥️♥️♥️

Maintenant c'est la place Mochecour !

Signaler
avatar
C'est moi le 15/11/2025 à 12:11
Free Lyon a écrit le 15/11/2025 à 11h50

Donc la corruption est complètement légale dans ce pays si je te comprends bien

Ah ben ils sont pas debile au point de dire que c'est légale, tu pense bien qu'ils ont besoin de vos votes pour etre élu..

Donc officiellement c'est illégal oui, apres ils suffis de se renseigner 5 minutes pour constater que la corruption est un sport pratiqué dans le monde entier et que la France est au 25eme rang des pays les moins corrompu ..

Donc ça existe chez nous aussi, demande à la ligue de foot et le Qatar par exemple.

Signaler
avatar
Le Dieu Ra le 15/11/2025 à 12:07
Il aurait dû venir en plein été a écrit le 15/11/2025 à 11h43

L'effet rafraîchissant de cette structure artistique est indéniable! Il fait désormais frais toute l'année sur la place Bellecour.

Merci Grégory ♥️♥️♥️

Visiblement, tu as eu un coup de chaud sur l’es neurones qui a laissé des séquelles…🤯

Signaler
avatar
HardRockeuse le 15/11/2025 à 11:51

Un grand merci à Lorant Deutsch, qui, lui, comme beaucoup de Lyonnais, ose dire que cet « oeuvre » est un cauchemar pour les yeux des lyonnais.

Signaler
avatar
Free Lyon le 15/11/2025 à 11:50
C'est moi a écrit le 15/11/2025 à 10h30

Il ne se passe rien car tous les politiques l'ont fait, le font et le feront..
Facturé des tarifs à la hausse et récolter la différence franchement c'est vieux comme le monde..

Donc la corruption est complètement légale dans ce pays si je te comprends bien

Signaler
avatar
Il aurait dû venir en plein été le 15/11/2025 à 11:43

L'effet rafraîchissant de cette structure artistique est indéniable! Il fait désormais frais toute l'année sur la place Bellecour.

Merci Grégory ♥️♥️♥️

Signaler
avatar
basta le 15/11/2025 à 11:42
roco a écrit le 15/11/2025 à 10h35

une des actions à venir pour la future équipe municipale démonter le plus rapidement possible cette horreur symbole de la médiocrité active des ecolos !

avec tout ce qu'ils vont devoir démonter ça va saturer les déchetteries !

Signaler
avatar
lolotoooôooo le 15/11/2025 à 11:41

L'art est subjectif, alors pourquoi toujours vouloir l'imposer ?

Signaler
avatar
le grand gaspillage le 15/11/2025 à 11:40

Cette chose à couté 1.6 millions aux contribuables qui pour les écolos devait refroidir la place Bellecour en période de canicule ( je me marre). Le budget de la ville de Lyon associé à celui de la métropole doit
avoisiner les 5 milliards. On peut constater la bonne gestion des écolos en cassant des pistes cyclables, les refaire à l'identique, faire des terre plein qui ne servent à rien, des travaux fin sans avec un seul but de punir les automobilistes. On nous raconte que la France est au bord de la faillite et qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses alors que les écolos dépensent sans compter. Il est dommage de ne pas limiter le budget de ces gaspilleurs car avec la moitié on aurait pu faire aussi bien et ne pas em.....der la population.

Signaler
avatar
J6 le 15/11/2025 à 11:27

D'accord avec son analyse

Signaler
avatar
Echelle de valeurs le 15/11/2025 à 11:26
historien fake a écrit le 15/11/2025 à 11h03

L'avis d'un faux historien est aussi intéressante que l'avis d'un faux économiste de TF1, poubelle

S'agissant d'un mobilier urbain / œuvre d'art, tous les avis se valent, ne vous déplaise.
Votre remarque a peu de sens: quelles personnes selon vous sont susceptibles de donner un avis sur cette œuvre ?
Faut-il être historien pour donner son avis ?
Faut-il être artiste pour donner son avis ?
La comparaison avec l'économie est d'autant plus gênante que l'économie est une discipline dans laquelle les sciences et la connaissance jouent un rôle. On a pas besoin de maitriser des concepts complexes pour savoir si on aime cette œuvre d'art, on a pas besoin d'un savoir faire particulier pour vulgariser le concept autour de cette œuvre.
Vous confondez l'opinion de chacun sur la valeur du dispositif de la place Bellecour en tant qu’œuvre d'art ou mobilier urbain (pare-soleil) et un avis d'expert sur un sujet technique (donc appuyé de faits, d'arguments techniques, éventuellement sujets à débats s'ils découlent de théories concurrentes.
Toutes les opinions se valent (y comprend celle de Lorànt Deutsch) alors que tous les avis ne se valent pas (ceux des experts ont évidemment plus de valeur).

Signaler
avatar
J’adore le 15/11/2025 à 11:21

« C'est vrai qu'avec un Tancarville à 1,6 million d'euros » c’est excellent 😂😂😂😂

Signaler
avatar
gloubi le 15/11/2025 à 11:21
Mdr ! a écrit le 15/11/2025 à 10h52

Les mecs se réveillent maintenant.
L'art urbain, c'est pété depuis des décennies. Regardez l'arbre à fleurs, ou le patineur.. ah bah c'est pas la statue de Louis XIV, la porte des Enfants du Rhône ou la République place Carnot. Autre comparaison : regardez l'Hotel de Ville, puis l'Hotel de Région.. ou même Gerland, puis le "Groupama", Brotteaux puis Part-Dieu..
C'est vrai à Lyon et partout ailleurs, depuis belle lurette.. oeuvre d'art ou bâtiment fonctionnel.. on ne fait plus rien de beau.
Fut un temps, même un lampadaire avait du style, une grille, une porte, un banc.. alors là, écolo ou pas c'est pareil.. de nos jours tout est moche.

Pas d'accord le patineur de César ++++++++++

Signaler
avatar
UNESCO le 15/11/2025 à 11:20

On devrait être radié du patrimoine mondial de l'UNESCO à cause de cette merde pseudo artistique.

Signaler
avatar
Très certainement le 15/11/2025 à 11:18
historien fake a écrit le 15/11/2025 à 11h03

L'avis d'un faux historien est aussi intéressante que l'avis d'un faux économiste de TF1, poubelle

.mais vous êtes hors sujet mon bon!
Le contre feu est un art difficile et vous n y parvenez pas.

Signaler
avatar
Ils l'ont toujours pas évacué, ce machin pathétique ? le 15/11/2025 à 11:12

Un bulldozer, une grande benne et à la déchetterie.

Signaler
avatar
historien fake le 15/11/2025 à 11:03

L'avis d'un faux historien est aussi intéressante que l'avis d'un faux économiste de TF1, poubelle

Signaler
avatar
Mdr ! le 15/11/2025 à 10:52

Les mecs se réveillent maintenant.
L'art urbain, c'est pété depuis des décennies. Regardez l'arbre à fleurs, ou le patineur.. ah bah c'est pas la statue de Louis XIV, la porte des Enfants du Rhône ou la République place Carnot. Autre comparaison : regardez l'Hotel de Ville, puis l'Hotel de Région.. ou même Gerland, puis le "Groupama", Brotteaux puis Part-Dieu..
C'est vrai à Lyon et partout ailleurs, depuis belle lurette.. oeuvre d'art ou bâtiment fonctionnel.. on ne fait plus rien de beau.
Fut un temps, même un lampadaire avait du style, une grille, une porte, un banc.. alors là, écolo ou pas c'est pareil.. de nos jours tout est moche.

Signaler
avatar
Liberation 2026 le 15/11/2025 à 10:52

Le truc qui burne ce sont les burnes qui servent d'équipe municipale : des militants écolos avec tout ce que cela implique.

Signaler
avatar
1789 le 15/11/2025 à 10:47

En tous cas les bancs permettent d'avoir une belle vue sur l'embouteillage de la dernière voie de circulation Rhône Saône.

Signaler
avatar
roco le 15/11/2025 à 10:35

une des actions à venir pour la future équipe municipale démonter le plus rapidement possible cette horreur symbole de la médiocrité active des ecolos !

Signaler
avatar
Bellota le 15/11/2025 à 10:31

Enfin
Une réaction objective et de bon sens
Mais qu’attendons nous pour enlever cet étendage et demander des comptes à ces Khmers verts ?

Signaler
avatar
foxy69 le 15/11/2025 à 10:31

Ville bourgeois avec Doucet....et ben les Bourges, ils tombent en ruines

Signaler

