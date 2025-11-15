"Il y a un truc qui burne" : Lorànt Deutsch atterré devant l'oeuvre de la place Bellecour, Tissage Urbain, à Lyon

En décidant de proposer "un nouveau regard" pour la place Bellecour avec l'oeuvre d'art Tissage Urbain, Grégory Doucet divise les Lyonnais... mais pas que !
De passage à Lyon, Lorànt Deutsch a pris le temps de faire une vidéo pour ses réseaux sociaux au sujet de l'oeuvre éphémère. Mais à la vue de son visage dépité, on imagine que l'écrivain spécialiste de l'Histoire et du patrimoine n'a pas l'air d'apprécier : "Je suis place Bellecour, où les Lyonnais ont décidé d'y faire sécher leurs draps. Je sais que Lyon, c'est la capitale du drap, du textile, des canuts, de la soie.. Mais quand même ! Faire ça devant Louis XIV, il y a un truc qui burne !"
C'est vrai qu'avec un Tancarville à 1,6 million d'euros, Lyon ne fait rien pour renier sa réputation de ville bourgeoise.
Fin du gauchisme à la tête de la ville. Bon débarras.Signaler Répondre
L' art est fait pour faire apparaître le beau. Au contraire l' art contemporain c' est de la laideur ostentatoire.Signaler Répondre
A titre personnel je ne trouve pas ça moche mais vraiment d'un prix exorbitant pour des poutres et de bouts de tissus, de plus il a fallu placer des caméras de surveillance, quelle gaspillage, elles seraient plus utiles dans mon quartier où une voiture est partie en fumée récemment.Signaler Répondre
1,6 millions d´euros pour faire sécher du linge.Signaler Répondre
Heureusement que l´on est au pays du guignol.
Je prends son avis de simple citoyen sensé et réaliste. J'adore l expression séchage de draps 👍👍. Cet étendage est moche c'est une évidence, c'est tout🥴.Signaler Répondre
Doucet est un énergumène parisienSignaler Répondre
Donc si je suis votre logique, son avis et ses politiques ne sont pas légitimes à Lyon
Votre « pensée », c’est tout un programme!
Liberté , Égalité ,FraternitéSignaler Répondre
Si cela le défrise, l 'autre ami des tyrans , tant mieux ...
Le point de vue d'un lyonnais qui voit ce truc presque tous les jours ça compte plus que madame Michu qui habite à l'autre bout de la France ? Le point de vue d'un lyonnais qui a participé au financement de ce truc sans qu'on lui demande, ça compte plus que l'avis de d'un non lyonnais ? Il est où le racisme ? Vous nous faites une imitation de Bagnon quand on évoque les "vrais lyonnais", pour lui c'est une dérive nazie, le type sans argument qui s'exprime par l'outrance et l'abject.Signaler Répondre
J'aurais tendance à être d'accord avec vous, mais là, on ne parle pas d'histoire donc je ne vois pas bien ce que vient faire votre commentaire.Signaler Répondre
on ne peut que donner raison à ce monsieur éminemment cultivé et qui sait ce que représente l’histoire et le patrimoine de la France. Dehors cette mocheté et les gens qui ont payé pour la mettre sur cette magnifique place.Signaler Répondre
la mairie allume des contre-feux en envoyant aux claviers ses supportaires pour défendre cette mocheté. il est vrai que dans notre pays il est strictement interdit de critiquer l art. La critique d ailleurs n est elle pas un art ?Signaler Répondre
On devrait plutôt déboulonner la statue de Louis XIV, roi obscène qui a fait beaucoup de mal au pays et à son peuple.Signaler Répondre
Comme tout le monde, il aurait donné son avis perso. Qui n'a pas plus de valeur que le votre....Signaler Répondre
Mais pas moins non plus. En tout cas pas moins parce qu'il serait parisien.
Au mieux votre commentaire est idiot (un parisien au autant le droit qu'un lyonnais de se prononcer sur cette oeuvre), au pire il est raciste (vous considérez le point de vue des parisiens* inférieur à celui des lyonnais).
Et comme dirait Vincent Moscato (l'acteur-animateur radio-poète, pas l'ex-rugbyman): "Y'a pas besoin de se mettre un plume dans le cul pour apprécier le music-hall". Merci Vincent.
* ça fonctionne avec tout le monde, il suffit de remplacer "parisiens" par autre chose.
qui dit Tancarville a Lyon ?Signaler Répondre
Qu’est ce que l’art ? Un choc émotionnel ? C’est donc une réussite. Après que chacun donne son avis, mais pas cet énergumène parisien qui pense détenir la vérité esthétique… qu’aurait il dit du centre Pompidou ????Signaler Répondre
Depuis 2020 : fake maire mais vrai militant (avec les conséquences pour Lyon qui passe après l'idéologie d'un parti hors-sol).Signaler Répondre
Pas d'accord non plus..Signaler Répondre
Ce truc est affreux, c'est du métal promis à la rouille, c'est grossier.. sa place est dans une casse, ou dans la demeure du chaos. Il n'y a rien de noble là dedans. Mon meilleur ami adore aussi, alors ok.
Cependant j'ai entendu des gens qui ne craignaient pas non plus "l'étendage".
Le probleme est surtout qu'on confie ce genre de chose à des artistes autoproclamés, qui ne sont pas des artisans.. et que rien de tout ça ne nous survivra.
Pendant des siècles on a taillé dans le marbre ou le granit, travaillé le bronze.. et oeuvré pour l'éternité. Aujourd'hui on a un budget pour et celui qui choisit quoi ne représente personne.
"Aujourd'hui".. en gros depuis presque 100 ans... Avant bah ça donne les 24 colonnes, une basilique de dingue, de belle gares, des statues, des fontaines etc..
Et encore une fois dans ce domaine les écolo ne dérogent pas, ils font comme les autres.
tu dois probablement faire partie du club tres fermé des historiens dument homologués par une plethore de diplomes éventés,qui ne distillent leur science de salon qu entre inities ,dispersant ta science de façon elitiste et prostatique ,tout en jetant l anatheme sur des gens que tu estimes subjectivement non qualifies?Signaler Répondre
bin toi ,on te jette au bac à compost
son avis intéresse que lui. il y en a qui aime et d'autres non c'est ainsi, de la a faire une vidéo, il y a bien pire en France comme la qui est cette énorme grenouille gonflable installée place Vendôme ? ou des ponts construit et jamais utilisé, il doit s’ennuyer.Signaler Répondre
Et pas plus que le votre qui est en carton également.Signaler Répondre
Allez donc vous promener au PMU retrouver vos amis.
Bientôt Juninho attaché a la culture et Benzema attaché a l'urbanisme.Signaler Répondre
Aulas va diriger Lyon comme une équipe de foot, sans wokisme.
L'avis de Laurent Deutsch sur l'Histoire a un près autant d'utilité que l'avis de Cyril Hanouna sur les pistes théoriques qui permettraient d'unifier la physique quantique et la relativité générale.Signaler Répondre
Merci Lorànt nous aussi en tant que Lyonnais, nous avons honte et nous sommes atterrés devant la médiocrité de notre municipalitéSignaler Répondre
Vous avez entièrement raison.Signaler Répondre
Je ne comprends pas d’ailleurs comment l’unesco et les bâtiments de France et autres organismes d’habitude si prompt à donner leur avis aient pu accepter une telle horreur.
Quand à Doucet il devrait être poursuivi en justice pour gaspillage aggravé d’argent public
Et donc, quel avis sont à prendre en compte selon vous? Uniquement ceux qui sont d'accord avec vous?Signaler Répondre
Cette blague gauchiste est bientôt terminée.Signaler Répondre
Les jours de Doucet à la mairie de Lyon sont comptés.
En mars prochain, Lyon sort de la doctrine gauchiste.
+ 100Signaler Répondre
Maintenant c'est la place Mochecour !Signaler Répondre
Ah ben ils sont pas debile au point de dire que c'est légale, tu pense bien qu'ils ont besoin de vos votes pour etre élu..Signaler Répondre
Donc officiellement c'est illégal oui, apres ils suffis de se renseigner 5 minutes pour constater que la corruption est un sport pratiqué dans le monde entier et que la France est au 25eme rang des pays les moins corrompu ..
Donc ça existe chez nous aussi, demande à la ligue de foot et le Qatar par exemple.
Visiblement, tu as eu un coup de chaud sur l’es neurones qui a laissé des séquelles…🤯Signaler Répondre
Un grand merci à Lorant Deutsch, qui, lui, comme beaucoup de Lyonnais, ose dire que cet « oeuvre » est un cauchemar pour les yeux des lyonnais.Signaler Répondre
Donc la corruption est complètement légale dans ce pays si je te comprends bienSignaler Répondre
L'effet rafraîchissant de cette structure artistique est indéniable! Il fait désormais frais toute l'année sur la place Bellecour.Signaler Répondre
Merci Grégory ♥️♥️♥️
avec tout ce qu'ils vont devoir démonter ça va saturer les déchetteries !Signaler Répondre
L'art est subjectif, alors pourquoi toujours vouloir l'imposer ?Signaler Répondre
Cette chose à couté 1.6 millions aux contribuables qui pour les écolos devait refroidir la place Bellecour en période de canicule ( je me marre). Le budget de la ville de Lyon associé à celui de la métropole doitSignaler Répondre
avoisiner les 5 milliards. On peut constater la bonne gestion des écolos en cassant des pistes cyclables, les refaire à l'identique, faire des terre plein qui ne servent à rien, des travaux fin sans avec un seul but de punir les automobilistes. On nous raconte que la France est au bord de la faillite et qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses alors que les écolos dépensent sans compter. Il est dommage de ne pas limiter le budget de ces gaspilleurs car avec la moitié on aurait pu faire aussi bien et ne pas em.....der la population.
D'accord avec son analyseSignaler Répondre
S'agissant d'un mobilier urbain / œuvre d'art, tous les avis se valent, ne vous déplaise.Signaler Répondre
Votre remarque a peu de sens: quelles personnes selon vous sont susceptibles de donner un avis sur cette œuvre ?
Faut-il être historien pour donner son avis ?
Faut-il être artiste pour donner son avis ?
La comparaison avec l'économie est d'autant plus gênante que l'économie est une discipline dans laquelle les sciences et la connaissance jouent un rôle. On a pas besoin de maitriser des concepts complexes pour savoir si on aime cette œuvre d'art, on a pas besoin d'un savoir faire particulier pour vulgariser le concept autour de cette œuvre.
Vous confondez l'opinion de chacun sur la valeur du dispositif de la place Bellecour en tant qu’œuvre d'art ou mobilier urbain (pare-soleil) et un avis d'expert sur un sujet technique (donc appuyé de faits, d'arguments techniques, éventuellement sujets à débats s'ils découlent de théories concurrentes.
Toutes les opinions se valent (y comprend celle de Lorànt Deutsch) alors que tous les avis ne se valent pas (ceux des experts ont évidemment plus de valeur).
« C'est vrai qu'avec un Tancarville à 1,6 million d'euros » c’est excellent 😂😂😂😂Signaler Répondre
Pas d'accord le patineur de César ++++++++++Signaler Répondre
On devrait être radié du patrimoine mondial de l'UNESCO à cause de cette merde pseudo artistique.Signaler Répondre
.mais vous êtes hors sujet mon bon!Signaler Répondre
Le contre feu est un art difficile et vous n y parvenez pas.
Un bulldozer, une grande benne et à la déchetterie.Signaler Répondre
L'avis d'un faux historien est aussi intéressante que l'avis d'un faux économiste de TF1, poubelleSignaler Répondre
Les mecs se réveillent maintenant.Signaler Répondre
L'art urbain, c'est pété depuis des décennies. Regardez l'arbre à fleurs, ou le patineur.. ah bah c'est pas la statue de Louis XIV, la porte des Enfants du Rhône ou la République place Carnot. Autre comparaison : regardez l'Hotel de Ville, puis l'Hotel de Région.. ou même Gerland, puis le "Groupama", Brotteaux puis Part-Dieu..
C'est vrai à Lyon et partout ailleurs, depuis belle lurette.. oeuvre d'art ou bâtiment fonctionnel.. on ne fait plus rien de beau.
Fut un temps, même un lampadaire avait du style, une grille, une porte, un banc.. alors là, écolo ou pas c'est pareil.. de nos jours tout est moche.
Le truc qui burne ce sont les burnes qui servent d'équipe municipale : des militants écolos avec tout ce que cela implique.Signaler Répondre
En tous cas les bancs permettent d'avoir une belle vue sur l'embouteillage de la dernière voie de circulation Rhône Saône.Signaler Répondre
une des actions à venir pour la future équipe municipale démonter le plus rapidement possible cette horreur symbole de la médiocrité active des ecolos !Signaler Répondre
EnfinSignaler Répondre
Une réaction objective et de bon sens
Mais qu’attendons nous pour enlever cet étendage et demander des comptes à ces Khmers verts ?
Ville bourgeois avec Doucet....et ben les Bourges, ils tombent en ruinesSignaler Répondre