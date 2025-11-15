"Il y a un truc qui burne" : Lorànt Deutsch atterré devant l'oeuvre de la place Bellecour, Tissage Urbain, à Lyon

En décidant de proposer "un nouveau regard" pour la place Bellecour avec l'oeuvre d'art Tissage Urbain, Grégory Doucet divise les Lyonnais... mais pas que !

De passage à Lyon, Lorànt Deutsch a pris le temps de faire une vidéo pour ses réseaux sociaux au sujet de l'oeuvre éphémère. Mais à la vue de son visage dépité, on imagine que l'écrivain spécialiste de l'Histoire et du patrimoine n'a pas l'air d'apprécier : "Je suis place Bellecour, où les Lyonnais ont décidé d'y faire sécher leurs draps. Je sais que Lyon, c'est la capitale du drap, du textile, des canuts, de la soie.. Mais quand même ! Faire ça devant Louis XIV, il y a un truc qui burne !"

C'est vrai qu'avec un Tancarville à 1,6 million d'euros, Lyon ne fait rien pour renier sa réputation de ville bourgeoise.