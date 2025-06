Place Bellecour à Lyon : après la polémique artistique, la Ville mise sur des foodbikes

Alors que l’œuvre "Tissage Urbain" divise encore les passants, la Ville de Lyon veut adoucir l’ambiance avec des foodbikes sucrés. Pour cela, trois emplacements seront réservés à des triporteurs 100 % autonomes : aucun branchement à l’eau ni à l’électricité ne sera autorisé, et aucun aménagement fixe n’est prévu.

Les candidats doivent présenter une offre exclusivement sucrée, à emporter, faisant la part belle aux circuits courts et aux produits de saison. Glaces artisanales, crêpes ou gaufres garnies et boissons sans alcool composent la carte attendue. Les critères mis en avant incluent la traçabilité, le respect du bien-être animal et, lorsque c’est possible, une filière biologique.

Côté environnement, la Ville exige une démarche écoresponsable : réduction des emballages, contenants recyclables, compostables ou consignés, et organisation du tri sur place grâce à la mise en place de poubelles adaptées.

Pour concourir, les professionnels doivent transmettre un dossier complet : parcours et références, calendrier souhaité (samedi, dimanche ou les deux), emplacement préféré et note détaillant leur concept. Les modalités et le cahier des charges complet sont disponibles sur une page dédiée du site de la Ville.

Les heureux sélectionnés auront huit week-ends pour régaler habitants et visiteurs au cœur du centre-ville lyonnais. Reste à voir si la Ville va réussir à réconcilier les nombreux lyonnais — sceptique face à cette œuvre — avec la place Bellecour.